Frentes Políticos / 25 de mayo de 2026

1. Celebración. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, optó por sustituir el Zócalo lleno por conexiones simultáneas en las plazas del país para celebrar dos años de su victoria electoral. La operación busca cercanía sin exhibir los viejos rituales de movilización masiva. Javier May, gobernador de Tabasco, y Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, acompañaron una escena donde la soberanía volvió al centro frente a Washington y sus presiones. La oposición apareció reducida a grupos económicos, mientras que Morena ensaya otra forma de medir músculo territorial. Operación política intacta. El festejo cambia de formato, no de fondo.

2. Unidos. Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero y nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, llegó con aplausos, promesas de unidad y una fila de operadores felices de subirse al templete del municipalismo. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió respaldo cerrado desde una estructura territorial que busca presupuesto, peso político y lugar en la mesa sucesoria. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, tomó protesta entre guiños de continuidad. Nadie habló de recursos escasos ni de violencia local. La foto era otra: lealtades en construcción. Y filas formadas. Un favor, juntos logren la paz.

3. Burbuja ponchada. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, pasó de ofrecer la “Primavera Oaxaqueña” como promesa industrial a explicar por qué el estado cayó al último lugar nacional en desempeño económico. El Inegi exhibió el desplome y dejó expuesta una realidad que en Morena, con su exlider Luisa Alcalde, preferían maquillar, las megaobras federales inflaron cifras, pero no construyeron una base productiva propia. Raúl Ruiz Robles, secretario de Desarrollo Económico, carga ahora con recortes y subejercicios, mientras minería, construcción y manufacturas siguen cayendo. Se acabó el efecto de las grúas. Y apareció el vacío.

4. ¿Cómo vamos? La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez, ha informado sobre sanciones por actos de corrupción a varios funcionarios públicos. Pero aún hay casos por resolver, como la solicitud de investigación por “probables faltas administrativas sancionables” cometidas por la expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales. Entre las faltas a investigar está la extralimitación de funciones al pedir renuncias, aseguraba tener el apoyo del Comité Coordinador del SNA. Para ejercer mayor presión sobre quienes quería fuera decía que la Auditoría Superior de la Federación los investigaba. Anticorrupción y Buen Gobierno debería informar si hubo faltas o no conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

5. Arsenal. El almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, volvió a colocar a Sinaloa en lo que la población ha deseado por meses, camionetas perseguidas, hombres huyendo entre la maleza y capturas en operativos que no fallan, así sea en caminos rurales. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, heredó a Yeraldine Bonilla otro episodio que exhibe el tamaño del desafío en seguridad, mientras la Marina asesta golpes tácticos en San Ignacio. Once armas largas, miles de cartuchos y artefactos explosivos no describen un hecho aislado, sino capacidad operativa del crimen organizado y que hoy se mina día con día.