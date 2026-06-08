Prepara un delicioso McMuffin de huevo estilo McDonald’s, la receta original con el toque casero que ya es un clásico tanto de la cadena, ¡como de los desayunos de comida rápida!

El desayuno es el momento del día donde el confort y la energía se encuentran en el plato y, dentro del imaginario de la cultura pop gastronómica, pocas creaciones han logrado el estatus icónico del Egg McMuffin de McDonald's.

Lanzado originalmente en la década de 1970 como una alternativa portátil a los huevos benedictinos, este sándwich revolucionó la forma en que el mundo consume su primera comida del día, convirtiéndose en un pilar indiscutible de la rutina matutina para millones de personas a nivel global.

El verdadero encanto de este sándwich radica en su geometría y en la armonía de sus texturas: la porosidad crujiente del muffin inglés, la elasticidad del queso derretido, el toque salado del lomo y, por supuesto, la simetría perfecta de un huevo cocinado al vapor.

Recrea la receta original del McMuffin de huevo estilo McDonald’s en la cocina de tu casa con ingredientes frescos y la técnica perfecta, ¡sigue los pasos!

Receta McMuffin de huevo Canva

Cómo hacer McMuffin de huevo estilo McDonald’s

Ingredientes:

1 muffin inglés (English Muffin)

1 Huevo grande

1 rebanada de tocino o jamón de pierna de corte grueso y circular

1 rebanada de queso americano (tipo Cheddar)

1 cucharada de mantequilla sin sal

2 cucharadas de agua

Una pizca de sal y pimienta negra recién molida

Un aro para huevo (Egg ring), si no tienes uno, puedes usar la tapa limpia de una lata de atún (abierta por ambos lados) o un cortador de galletas metálico redondo

Preparación:

Corta el muffin por la mitad, unta una capa ligera de mantequilla en las caras internas y coloca sobre la sartén caliente o plancha hasta que estén doradas y crujientes, pero con el centro aún suave. Reserva. En la misma sartén a fuego medio-alto, coloca la rebanada de tocino o jamón, cocina durante aproximadamente 30 a 45 segundos por lado. Retira de la sartén y reserva. Reduce el fuego a nivel medio-bajo. Coloca el aro metálico en el centro de la sartén y añade un poco de mantequilla derretida dentro del aro para evitar que el huevo se pegue a las paredes del molde. Rompe el huevo directamente en el centro del aro. Con la ayuda de un tenedor o palillo, rompe suavemente la yema (sin batirla por completo) para que se distribuya uniformemente y se cocine al mismo tiempo que la clara, imitando el estilo de McDonald's. Sazona con una pizca de sal y pimienta. Inmediatamente después de sazonar el huevo, vierte las dos cucharadas de agua en el fondo de la sartén, fuera del aro metálico. Cubre la sartén rápidamente con la tapa. Deja cocinar tapado durante unos 2 a 3 minutos, hasta que la clara esté completamente firme. Retira la tapa y pasa un cuchillo delgado por el borde interior del aro para desmoldar el huevo con cuidado. Para el montaje: coloca la base mitad inferior del muffin inglés tostado; luego la rebanada de queso americano directamente sobre el pan caliente. Prosigue con el huevo redondo caliente sobre el queso y la rebanada de tocino sobre el huevo. Cierra con la mitad superior del muffin; envuelve el McMuffin terminado en un pedazo de papel para hornear o papel aluminio durante 60 segundos antes de morderlo.

Receta McMuffin de huevo Canva

Tips extra para preparar el McMuffin:

Para un estilo sureño, sustituye el tocino por chorizo desmenuzado bien dorado, queso pepper jack y añade una rodaja de aguacate fresco con unas gotas de salsa macha o salsa de chipotle.

Para la opción vegetariana, elimina la carne y añade una base de espinacas tiernas salteadas al ajo y una rodaja de tomate previamente sazonado a la plancha.

Para algo más gourmet, cambia el queso americano por queso Gruyère o Cheddar inglés envejecido, reemplaza el tocino por prosciutto crujiente y añade un toque de aceite de trufa a la mantequilla con la que dora el pan.

Si quieres congelar el McMuffin, envuélvelo individualmente en papel encerado y luego colócalos dentro de una bolsa hermética para congelador. Pueden conservarse hasta por un mes.

Receta McMuffin de huevo Canva

¿Cuál es el origen del McMuffin?

El creador oficial del McMuffin fue Herb Peterson, un franquiciado de McDonald's en Santa Bárbara, California. Peterson buscaba una forma de atraer clientes a los restaurantes durante las horas de la mañana, una franja horaria que en ese momento no estaba explotada por las cadenas de comida rápida.

Peterson, un apasionado de los huevos Benedict tradicionales, sabía que la salsa holandesa no se trasladaría bien a un modelo de servicio rápido y portátil.

Por ello, sustituyó la salsa por una rebanada de queso americano fundido, cambió el tocino tradicional por lomo canadiense y diseñó un aro de teflón para obligar al huevo a adoptar la forma exacta del pan.

Ray Kroc, el entonces director de la corporación, quedó fascinado con la idea, y el sándwich se introdujo a nivel nacional en Estados Unidos en 1975, cambiando el panorama de la industria del desayuno para siempre.

A diferencia de la producción en masa, preparar un McMuffin casero nos permite controlar la calidad del pan, el punto exacto de fusión del queso y la procedencia de la proteína, transformando un antojo rápido en un desayuno gourmet de alta calidad.