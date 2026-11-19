Las uvas son un elemento obligado en la cena de Año Nuevo, un ritual que no puede faltar año con año. Dale la vuelta a la tradición e inclúyelas en el plato fuerte con este lomo de cerdo con salsa de uvas y vino, queda jugoso y delicioso.

El cerdo es uno de los protagonistas de las fiestas navideñas, pues es rendidor, rico y muy versátil. Entre los diferentes cortes, el lomo destaca por ser una carne suave, magra y tener la percepción de ser fino, por lo que está presente en platillos gourmet.

Sin embargo, tiene una desventaja. Al contar con menos grasa en su interior, si no se cocina correctamente puede quedar seco, lo cual arruina toda la experiencia. Marinarlo, controlar la temperatura y acompañarlo de una buena salsa es una buena solución.

Esta receta de lomo de cerdo con salsa de uvas y vino tiene todo eso, para que tu cena de fin de año sea todo un éxito.

El lomo de cerdo es un clásico de las cenas navideñas, por versátil y rico Canva

¿Cómo hacer lomo de cerdo con salsa de uvas?

Ingredientes:

1 pieza de lomo de 1.5 kilos aprox.

3 dientes de ajo

1 cucharadita de pimienta negra

Sal

¼ taza de aceite de oliva

800 gramos de uva negra o roja

1 ½ taza de vino blanco

2 cucharadas de azúcar

Preparación:

Pela los ajos y tritúralos en un procesador de alimentos o la licuadora, junto con la pimienta y un poco de sal para formar una pasta. Otra opción es usar un triturador de ajos y después mezclar esa pasta con la sal y pimienta. Agrega el aceite de oliva y mezcla para tener una marinada suave. Reserva. Acomoda el lomo de cerdo en una charola para horno e inyéctale ½ taza de vino. Asegúrate de cubrir toda la pieza, esto ayudará a que no se reseque mientras se hornea. Unta la superficie del lomo con la marinada de ajo. Cubre la charola con plástico de cocina o papel aluminio y deja reposar en el refrigerador por lo menos 2 horas para que se impregnen los sabores y las fibras de la carne se suavicen. Saca 30 minutos antes de hornear y precalienta el horno a 180 °C. Retira el plástico de la charola y hornea durante 1 hora y 30 minutos, aproximadamente, o hasta que la carne esté cocida y ligeramente dorada. Tip: baña con sus jugos cada 30 minutos para ayudar a que quede jugoso. Si notas que comienza a dorarse rápidamente el lomo, cúbrelo con papel aluminio para evitar que se reseque. Mientras el cerdo se cocina prepara la salsa. Retira las semillas a todas las uvas y licúalas con un poco de agua, solo la necesaria para que se muelan bien y tengas un puré suave. Tip: es importante retirar las semillas para evitar que amarguen. En una sartén amplia o cacerola, calienta a fuego medio-bajo 1 taza de vino blanco con el azúcar hasta que se incorporen y el líquido se reduzca un poco. Incorpora el puré de uva y deja cocina a fuego medio, mezclando constantemente, hasta obtener una salsa tersa. Apaga y reserva. Cuando el lomo esté listo, retíralo del horno y déjalo reposar de 5 a 10 minutos antes de rebanarlo para conservar los jugos.

Sirve el lomo de cerdo bañado con la salsa de uvas y vino; acompáñalo con puré de papa, ensalada de manzana o tu guarnición favorita. Será una excelente forma de darle la bienvenida al 2027.