Si estás a dieta, es probable que la próxima llegada de los postres navideños te ponga un poco ansioso. Aunque suelen ser los favoritos durante las fiestas, también pueden generar dudas por su contenido de azúcar y calorías.

Pero no tienes que quedarte con las ganas de disfrutar de estos sabores de temporada. Por eso, hoy te compartimos una receta de galletas de jengibre sin azúcar, una alternativa para darle un toque navideño a tus tardes y disfrutar de este delicioso postre.

¿Cómo preparar galletas de jengibre sin azúcar?

Ingredientes

300 g de harina de almendra

300 g de harina de almendra 125 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

1 huevo

60 g de pasta de dátiles

Jengibre en polvo

Nuez moscada

Clavo de olor en polvo

Ingredientes de galletas de jengibre para Navidad. Foto: Canva

Preparación

En un recipiente, coloca la harina de almendra, la pasta de dátiles, el jengibre en polvo, la nuez moscada y el clavo de olor. Mezcla hasta integrar los ingredientes.

En un recipiente, coloca la harina de almendra, la pasta de dátiles, el jengibre en polvo, la nuez moscada y el clavo de olor. Mezcla hasta integrar los ingredientes. Agrega la mantequilla y revuelve hasta obtener una masa homogénea.

Incorpora el huevo y mezcla nuevamente.

Coloca la masa entre dos hojas de papel para hornear y llévala al refrigerador durante aproximadamente 30 minutos.

Una vez fría, extiéndela con ayuda de un rodillo hasta conseguir el grosor deseado.

Utiliza moldes con figuras navideñas para cortar las galletas y darles un toque especial.

Colócalas en una charola y llévalas al horno durante aproximadamente 10 minutos, o hasta que estén ligeramente doradas.

Galletas de jengibre para Navidad en el horno. Foto: Canva

¿Cuánto tiempo y a qué temperatura se hornean las galletas de jengibre?

Aunque cada receta puede tener algunas variaciones, las galletas de jengibre suelen hornearse a temperaturas de entre 160 y 190 °C.

En cuanto al tiempo de cocción, generalmente necesitan entre 8 y 15 minutos, dependiendo de su grosor y del tipo de horno. Lo importante es vigilar que estén bien cocidas y evitar que se quemen.

Galletas de jengibre para Navidad en el horno. Foto: Canva

¿Qué significado tienen las galletas en Navidad?

Con el paso del tiempo, las galletas se han convertido en uno de los postres favoritos de la temporada navideña. Su preparación y decoración también pueden ser una actividad para compartir con familiares y amigos.

Por ello, suelen asociarse con la unión familiar, la convivencia y esos momentos especiales que se viven durante las fiestas en los hogares.

Galletas de jengibre para Navidad. Foto: Canva

Así que, si quieres disfrutar de unas galletas de jengibre esta Navidad, puedes preparar esta versión y servirlas en porciones moderadas para acompañar tus celebraciones.