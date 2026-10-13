Esponjosos hot cakes estilo rol de canela para los desayunos de otoño

Los hot cakes son uno de los desayunos que no pasan de moda, por lo rico, esponjosos y fáciles de hacer. Para la temporada de frío, cambia los tradicionales por esta versión con sabor a rol de canela, un plato reconfortante y delicioso.

La temporada otoño-invierno se asocia a especias como la canela, la nuez moscada y el jengibre, donde son protagonistas de panes, postres y bebidas calientes. Además de evocar recuerdos y emociones asociados a la época, hay una razón ligada a la salud.

De acuerdo a la medicina ayurveda, un sistema tradicional originario de India, estas especias forman parte del grupo de las que “calientan”, es decir, generan una sensación térmica de calor en el cuerpo y producen un efecto reconfortante.

Por lo tanto, son perfectas para los días fríos como los que se presentan en otoño e invierno. Existen muchas formas de incorporarlas en nuestras comidas y bebidas para lograr ese efecto, pero si buscas algo dulce para el desayuno, prepara estos hot cakes estilo rol de canela.

El otoño sabe a especias y estos hot cakes sabor rol de canela son perfectos para disfrutarlas Canva

¿Cómo hacer hot cakes estilo rol de canela?

Ingredientes para los hot cakes:

1 taza de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 huevo

¾ de taza de leche

2 cucharadas de mantequilla derretida, tibia

1 cucharadita de extracto de vainilla

Mantequilla o aceite para engrasar la sartén

Ingredientes para el relleno de canela:

¼ de taza de azúcar morena

1 cucharada de canela molida

1 cucharada de harina de trigo

Preparación:

En un recipiente amplio, mezcla la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal para integrarlos. Aparte, bate el huevo con la leche, la mantequilla derretida y la vainilla. Incorpora los líquidos a la harina, usando un batidor de globo para mezclar. Tip: evita batir demasiado para no desarrollar el gluten, de lo contrario, los hot cakes quedarán densos en lugar de ligeros y esponjosos. Deja reposar la mezcla cinco minutos mientras preparas el relleno. Este paso ayuda a que la harina se hidrate y el polvo para hornear actúe mejor cuando entre en contacto con el calor. En un recipiente, revuelve la mantequilla derretida con la azúcar morena, la canela y la harina hasta tener una pasta espesa. Introduce esta pasta en una manga pastelera o en una bolsa con cierre hermético y corta una de las esquinas. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y engrásala ligeramente. Cuando esté caliente, vierte una porción de la mezcla para formar un hot cake mediano. Deja que se asiente unos segundos y forma una espiral con el relleno de canela sobre la masa; hazlo de adentro hacia afuera sin llegar a los bordes. Tip: evita introducir la manga en la masa, el relleno debe quedar por encima, no tocar la sartén. Cocina hasta que aparezcan pequeñas burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes. Voltea cuidadosamente el hot cake con una espátula y cocina el otro lado hasta que esté dorado y el centro se encuentre bien cocido. Repite hasta terminar con todos los hot cakes. En caso de que queden restos de azúcar quemados en la sartén, límpialos antes de hacer la siguiente porción y reduce un poco el fuego.

Sirve tus hot cakes sabor rol de canela solos o acompañados de un glaseado sencillo. Simplemente, mezcla ½ taza de azúcar glass con 1 o 2 cucharadas de leche hasta tener una consistencia semilíquida. También puedes añadir extracto de vainilla.

Otra opción es batir queso crema con un poco de vainilla y azúcar glass para un sabor más delicioso.

Si amas los hot cakes y los roles de canela, no pierdas la oportunidad de preparar esta receta, es más sencilla de lo que imaginas y queda espectacular.