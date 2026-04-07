Evita estos errores al cocinar pasta: trucos de la "Nonna" para el éxito

Conoce algunos de los errores al cocinar pasta y trucos para que quede perfecta; y es que en su aparente sencillez reside una complejidad técnica que separa a un cocinero mediocre de un verdadero “maestro de la pasta".

La pasta es, quizá, el alimento más democrático del mundo, pero también el más maltratado. No se trata solo de saciar el apetito; se trata de respetar una tradición milenaria que exige precisión, química y un toque de intuición italiana.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, aunque los expertos en cocinar la pasta están en Italia, en realidad, se dice que esta ya se preparaba desde la antiguedad en China.

En las cocinas de medio mundo se cometen "crímenes" gastronómicos que harían llorar a cualquier habitante de Nápoles o Bolonia.

Desde el uso excesivo de aceite en el agua hasta el enjuague final bajo el grifo, estos hábitos han pasado de generación en generación como si fueran leyes, cuando en realidad son los culpables de que tu cena sepa más a cartón húmedo que a gloria bendita.

La buena noticia es que corregir estos vicios es más fácil de lo que parece, y el resultado elevará tus platos a un nivel que ni tú mismo creerás posible.

Trucos para una pasta perfecta Canva

Errores más comunes al cocinar pasta

Aceite en el agua

Existe la creencia de que añadir un chorrito de aceite de oliva al agua hirviendo evitará que la pasta se pegue. Esto es un error garrafal, ya que el aceite flotará en la superficie y, al escurrir la pasta, creará una película resbaladiza sobre los fideos.

¿El resultado? La salsa que tanto te costó preparar se deslizará de la pasta y terminará en el fondo del plato en lugar de adherirse a ella. La pasta se pega por falta de espacio o por no revolverla en los primeros minutos, no por falta de grasa.

Olla insuficiente

Cuando cocinas 500 gramos de pasta en una olla pequeña, la temperatura del agua cae drásticamente al introducir el alimento, lo que prolonga el tiempo de hidratación y libera demasiado almidón en un espacio reducido.

Esto crea una especie de "engrudo" que resulta en una masa pegajosa. La regla de oro es usar al menos 4 litros de agua por cada 500 gramos de pasta seca.

Trucos para una pasta perfecta Canva

No salar el agua

El agua de la pasta debe estar "tan salada como el mar". La sal no es solo para dar sabor; ayuda a que la superficie de la pasta se mantenga firme y reduce la gelatinización del almidón.

Si añades la sal cuando el agua ya está hirviendo, aceleras el proceso. No temas a la cantidad; la mayor parte de esa sal se irá por el desagüe, pero la que se absorba hará que el trigo brille con luz propia.

Enjuagar la pasta después de cocerla

Si pasas la pasta por agua fría al terminar, estás cometiendo un sacrilegio. Al hacer esto, eliminas la capa de almidón superficial que es, precisamente, lo que permite que la salsa se "case" con la pasta.

El único escenario donde se permite el enjuague es para una ensalada de pasta fría, e incluso ahí es discutible. Para un plato caliente, la pasta debe ir directo de la olla a la sartén con la salsa.

Trucos para una pasta perfecta Canva

Trucos para que la pasta quede perfecta:

Nunca, bajo ninguna circunstancia, tires toda el agua de la pasta por el fregadero porque este líquido está cargado de almidón y sal. Los chefs profesionales utilizan un par de cucharones de este "oro líquido" para terminar la salsa en la sartén, sin necesidad de añadir nata o crema de leche. Este proceso se llama mantecatura .

. La pasta no se sirve en un plato y luego se le echa la salsa encima, pero ese es un error estético y técnico. La pasta debe sacarse del agua uno o dos minutos antes de estar lista y terminarse de cocinar directamente en la sartén con la salsa a fuego medio.

Si quieres que tu pasta sea perfecta, fíjate en la etiqueta. Busca pastas que digan "Trafilata al bronzo" (extruida en bronce). A diferencia de las pastas comerciales baratas hechas con moldes de teflón que dejan la superficie lisa, el bronce deja una textura rugosa y porosa.

Dominar los errores al cocinar pasta y trucos para que quede perfecta es un viaje de ida. Una vez que experimentas un buen platillo, ¡ya estás del otro lado!