Prepara estas tiras de pollo crujientes y picositas estilo KFC, ¡mejores que la receta original! Ese equilibrio entre una carne jugosa y una costra exterior que estalla en el paladar es lo que define a una buena "tira".

El pollo frito es, sin duda, uno de los pilares de la "comfort food" global. Aunque su origen es un crisol de técnicas de fritura escocesas y especias del África occidental desarrolladas en el sur de Estados Unidos, la cadena KFC logró estandarizar un sabor que hoy es reconocible en cualquier rincón del mundo.

Lograr esa textura en casa suele ser el gran desafío de los entusiastas de la cocina, ya que no se trata solo de sumergir el pollo en harina; es una ciencia que involucra la gestión de la humedad, la temperatura del aceite y la química de los ingredientes secos.

La clave real reside en el método de empanizado y en cómo el calor transforma el gluten y los almidones en una barrera protectora que retiene los jugos internos.

Te contamos la técnica a seguir para cocinar unas tiras de pollo crujientes y picositas como las de KFC, ¡e incluso mejores porque son versión casera!

Tiras de pollo crujientes estilo KFC Canva

Tiras de pollo crujientes y picositas estilo KFC

Ingredientes:

Para el pollo y marinado:

800 g de pechuga de pollo cortada en tiras de 2 cm de ancho

500 ml de Buttermilk (Suero de leche). Si no encuentras, mezcla 500 ml de leche entera con el jugo de medio limón y deja reposar 10 min

1 huevo grande

2 cdas de salsa picante estilo Louisiana (o Valentina/Tabasco)

1 cdta de sal fina

Para el rebozado seco:

375 g de harina de trigo de todo uso

50 g de maicena

2 cdas de pimentón ahumado o paprika

1 cda de ajo en polvo

1 cda de cebolla en polvo

1 cdta de pimienta blanca molida

1 cdta de pimienta negra molida

1 cdta de mostaza en polvo

1 cdta de sal de apio

1 cdta de orégano seco

1/2 cdta de tomillo seco

1 cda de pimienta de Cayena

1 cdta de sal fina

Para la Fritura:

1 litro de aceite vegetal de alto punto de humo (canola, girasol o cacahuate)

Preparación:

En un bowl grande, bate el huevo, el suero de leche y la salsa picante. Agrega las tiras de pollo y asegúrate de que queden bien sumergidas; cubre y refrigera por un mínimo de 3 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche. En una bandeja profunda o una bolsa con cierre hermético, tamiza la harina y el almidón de maíz. Incorpora todas las especias y mezcla vigorosamente con un batidor de globo para que no queden cúmulos de pimienta o sal. Antes de pasar el pollo por la harina, añade 3 o 4 cucharadas del marinado líquido a la mezcla de harina. Revuelve con un tenedor para crear pequeños grumos de masa. Saca una tira de pollo del líquido, deja que escurra ligeramente y colócala en la harina. Presiona con fuerza para que la harina se adhiera. Sacude el exceso y, si quieres una costra extra gruesa, vuelve a pasarla por el líquido y una vez más por la harina. Calienta el aceite en una olla profunda hasta alcanzar los 175°C; fríe las tiras en tandas de 4 o 5 piezas para no bajar la temperatura del aceite. Cocina por 5 a 7 minutos hasta que estén doradas y alcancen una temperatura interna de 74°C. Coloca las tiras sobre una rejilla metálica en lugar de papel absorbente. Esto permite que el aire circule y evita que el vapor ablande la parte inferior del empanizado.

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Las mejores salsas y guarniciones para acompañar las tiras de pollo:

Un pollo estilo KFC no está completo sin una ensalada de col que aporta la acidez y frescura necesarias para limpiar el paladar después de la grasa de la fritura. Para la salsa picante, una mezcla de miel con sriracha o mantequilla derretida con cayena (estilo Nashville) puede intensificar la experiencia.

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¿Por qué debes usar buttermilk para suavizar el pollo?

El pH ligeramente ácido del suero de leche (buttermilk) actúa sobre el colágeno y las proteínas de la carne de pollo. A diferencia de marinados extremadamente ácidos como el vinagre puro, que pueden "cocinar" y endurecer la carne, el ácido láctico es más suave.

Este proceso de desnaturalización parcial permite que las fibras retengan más agua durante la fritura violenta, evitando que el pollo se reseque. Además, el calcio presente en los lácteos activa enzimas naturales en la carne que ayudan a romper las proteínas estructurales, resultando en una textura que se deshace en la boca.

Disfruta de unas ricas tiras de pollo crujientes y picositas estilo KFC para botanear en casa los fines de semana, ¡tu familia estará encantada!