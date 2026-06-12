¿Dónde comer cerca del Estadio Guadalajara en el Mundial?

El silbatazo inicial del Mundial detonó la pasión de los aficionados en territorio tapatío. La Selección Mexicana disputa su próximo compromiso internacional en la flamante cancha del Estadio Guadalajara, ubicado estratégicamente en el municipio de Zapopan. Los miles de fanáticos locales y extranjeros buscan saciar su apetito con opciones gastronómicas de primer nivel en los alrededores de la sede mundialista.

La mayor oferta culinaria rodea todo el sector de Ciudad Granja, el dinámico corredor de la Avenida Vallarta y los concurridos centros comerciales colindantes como Plaza Galerías. Los seguidores del balompié encuentran una extensa baraja de restaurantes a una corta distancia de entre 5 y 15 minutos en automóvil. Las alternativas alimenticias abarcan desde la típica comida mexicana hasta sofisticados cortes de carne internacionales.

Comida en el restaurante Birote. Foto de IG: Birote

Sabor directo en las entrañas del estadio y zonas de pre-copeo

Los administradores del inmueble integraron propuestas de alta calidad para los espectadores que prefieren evitar los traslados vehiculares pesados. El restaurante Birote opera sus cocinas directamente dentro del Museo Jovem en las instalaciones oficiales del propio Estadio Guadalajara. El prestigiado grupo restaurantero Pal Real dirige esta cafetería de especialidad enfocada por completo en la excelsa gastronomía tapatía tradicional. Los turistas consumen desayunos completos, chilaquiles gourmet y lonches de birote salado de martes a domingo.

Las colonias aledañas concentran decenas de locales perfectos para elevar la adrenalina antes de ingresar al evento deportivo estelar. El establecimiento Half-Time Wings recibe a grandes grupos de hinchas en la colonia El Bosque con una multitud de pantallas gigantes. Este recinto ofrece alitas premium y hamburguesas jugosas en un inmejorable ambiente deportivo para iniciar los festejos mundialistas entre amigos.

Las alitas para el precopeo en Zapopan. Foto de IG: Half-Time Wings

La zona residencial de Ciudad Granja alberga también el popular Restaurante Modo Avión Zapopan, un sitio de corte totalmente informal. El amplio menú de la casa destaca por sus sabrosas costillas, alitas crujientes y unas aclamadas tostadas de atún fresco. El local brinda un cálido ambiente familiar durante la tarde y proyecta emocionantes transmisiones deportivas o dinámicas de karaoke al caer la noche.

Multitudes de jóvenes eligen la terraza de Ay! Caguamas Ciudad Granja para disfrutar al máximo las horas previas a los duelos oficiales. El local cuenta con un diseño relajado ideal para tomar una cerveza bien fría y devorar porciones abundantes de boneless o snacks. La excelente selección musical y el rápido servicio complementan la experiencia de los comensales antes de ocupar sus asientos en las gradas.

Cortes de carne brasileños, mariscos y cocina internacional

Los paladares más feroces disponen de insuperables opciones carnívoras sobre la emblemática e histórica Avenida Vallarta. El imponente restaurante Fogón do Brasil opera a muy corta distancia del nodo vial periférico para atender rápidamente a multitudes hambrientas. El establecimiento sirve bajo la espectacular modalidad de espadas brasileñas e incluye un vasto buffet de ensaladas para acompañar los cortes directos a la mesa.

Los verdaderos devotos de la parrilla dirigen sus pasos rumbo a la Avenida Rafael Sanzio para visitar el Restaurante Casa Caborca Asador de Carnes. El recinto presume cortes premium de cocción perfecta como su aclamado centro de rib eye al carbón. Los clientes acompañan sus porciones con crujientes entradas de chicharrón, porciones de guacamole fresco y un inmejorable sistema de pantallas para seguir el torneo.

El menú variado de Angelina Bistro. Foto de IG: Angelina Bistro

La propuesta proveniente del mar toma fuerza y presencia con Punto y Coma Camarón Ciudad Granja, una maravilla en el poniente de la ciudad. El chef principal especializa toda su cocina en aguachiles picantes, tostadas rebosantes y mariscos capturados ese mismo día. Los platillos elaborados a base de camarón mantienen un estilo único y propio de la casa que cautiva paladares diariamente.

La ruta gastronómica mundialista finaliza con el lujo sutil de Angelina Bistro, también anclado en las tranquilas calles de Ciudad Granja. El salón sirve auténtica comida internacional mediante finas tablas de quesos, tapas variadas, ensaladas frescas y pastas artesanales. Los asistentes maridan sus alimentos con una cuidadosa y extensa selección de vinos y cervezas artesanales dentro de un entorno elegante.