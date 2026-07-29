Prepara alitas lemon pepper, una receta sencilla y sin freír

En México siempre se han comido alas de pollo, especialmente en caldos y en el pollo rostizado. Sin embargo, han ganado popularidad como una opción para botanear. Si prefieres las menos picosas, prepara esta receta de alitas lemon pepper, sin fritura.

Los menús de alitas suelen tener una variedad de salsas y condimentos que van de los menos a los más picantes. Entre estos destaca el lemon pepper, cuyo nombre causa curiosidad; sin embargo, no es otra cosa que una mezcla de especias.

La base es pimienta negra molida y limón deshidratado o ralladura de limón, lo que da a las alitas un sabor fresco con un toque ligeramente picante. Sin embargo, una de sus principales cualidades es que contrasta la grasa de las alitas fritas.

Pero, ¿sabías que puedes hacer alitas sin freír? Aunque esta es la forma tradicional de cocinarlas para lograr una textura crujiente y una cocción pareja, no es la única técnica para conseguir que queden deliciosas. Esta receta de alitas lemon pepper lo confirma.

Las alitas buffalo son muy populares, pero hay alternativas menos picantes Canva

¿Cómo hacer alitas lemon pepper sin freír?

Ingredientes para las alitas:

1 kilo de alitas de pollo (partidas en dos y descartando la punta)

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de ajo en polvo

Ingredientes para el lemon pepper:

1 cucharada de ralladura de limón

1 cucharadita de pimienta negra recién molida

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharada de mantequilla derretida

Preparación:

Antes de comenzar, asegúrate de que las alitas no tengan rastros de plumas; si es necesario, retíralas con unas pinzas de depilar. Sécalas con papel absorbente para lograr una textura crujiente. Colócalas en un recipiente y agrega el polvo para hornear, la sal, pimienta y ajo en polvo; mezcla para que todas queden impregnadas. Tip: el polvo para hornear ayuda a deshidratar la piel y darle un efecto crujiente sin necesitad de freír. Acomoda las alitas en una rejilla para horno y debajo pon una charola para que caiga la grasa. Usar una rejilla ayuda a que el aire circule mejor y se cocinen parejas. Introduce al horno precalentado a 220 °C y hornea por 40 o 45 minutos hasta que estén doradas. Para que queden parejas, voltéalas a la mitad de la cocción. Mientras las alitas están, prepara el sazonador: en un tazón mezcla la rayadura de limón junto con la pimienta negra, sal y cebolla en polvo. Cuando las alitas estén listas, pásalas a un tazón y báñalas con la mantequilla derretida; agrega el lemon pepper y mezcla para que se impregnen. Sirve tus alitas lemon pepper acompañadas de tiras de zanahoria y apio, papas al horno o ensalada fresca. Para el aderezo, puedes usar uno bajo en grasa o hecho con yogur.

La mantequilla ayuda a que el sazonador se impregne mejor, pero no es indispensable. Puedes omitirla y añadir el lemon pepper cuando las alitas estén calientes para que se pegue.