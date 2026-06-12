El calorcito, la lluvia y el clima húmedo ya se sienten en estas épocas mundialistas, por lo que refrescarse empieza a ser casi una necesidad. Y aunque una cerveza fría o un coctel clásico pueden sonar tentadores, también hay bebidas sin alcohol que tienen todo para acompañar una tarde de partido, botana y gritos frente a la pantalla.

Una de ellas es la caipirinha sin alcohol, aunque la receta tradicional lleva cachaza, la bebida destilada más popular de Brasil, también puedes preparar una versión fresca, ácida y ligeramente dulce de la bebida brasileña tradicional.

Lo mejor es que no necesitas ingredientes complicados ni una coctelera profesional. Basta con limón, azúcar, hielo y agua mineral para lograr una bebida que se prepara al momento, se sirve bien fría y tiene ese equilibrio entre lo cítrico y lo dulce que se antoja cuando el ambiente está pesado por la humedad.

En esta receta, el limón se machaca con azúcar hasta soltar su jugo y su aroma, el hielo enfría el vaso casi al instante y el agua mineral termina de darle ese toque burbujeante que la vuelve perfecta para los días húmedos.

¿Cómo hacer una caipirinha sin alcohol?

Tómale screenshot a esto, porque aquí empieza lo bueno. Estos son los ingredientes que necesitas para ir preparando tu bebida:

Ingredientes:

2 limones verdes

2 cucharadas de azúcar

½ taza de agua mineral fría

½ taza de hielo picado o en cubos pequeños

Hojas de menta fresca, opcional

Rodajas de limón para decorar, opcional, pero vale la pena

Los ingredientes para una caipirinha Imagen generada con IA

Preparación

¿Comenzamos? Lava muy bien los limones y córtalos en cuartos. Retira las semillas para evitar que la bebida tome un sabor amargo.

Coloca los trozos de limón en un vaso corto y agrega el azúcar.

Con ayuda de un mortero o una cuchara resistente, machaca suavemente para extraer el jugo y los aceites de la cáscara. Hazlo sin presionar demasiado, porque la parte blanca del limón puede amargar la bebida.

Con ayuda de un mortero, machaca suavemente los limones Imagen generada con IA

Agrega el hielo hasta llenar casi todo el vaso. Si usas hielo picado, la caipirinha quedará más fría y con una textura más parecida a la versión tradicional.

Vierte el agua mineral fría poco a poco y mezcla con una cuchara para integrar el jugo de limón con el azúcar.

Agrega el agua mineral y mezcla bien el azúcar Imagen generada con IA

Prueba la bebida y, si la prefieres más dulce, agrega un poco más de azúcar.

Tip: si quieres darle un sabor más aromático, añade unas hojas de menta antes de machacar el limón. También puedes cambiar una parte del agua mineral por refresco de limón si buscas una versión más dulce.

Decora con una rodaja de limón y sirve de inmediato, antes de que el hielo se derrita. Esta caipirinha sin alcohol conserva lo mejor de la receta original: la frescura del limón, el dulzor en el fondo del vaso y ese sabor recién preparado que queda perfecto para brindar durante un partido.

¿La quieres con alcohol?

Entonces solo falta invitar a la cachaça a la fiesta. Después de machacar el limón con el azúcar, agrega hielo, sirve 1 ½ onzas de cachaça y mezcla bien. El resultado es la clásica caipirinha brasileña: cítrica, intensa y perfecta para tomarse bien fría.

bgpa