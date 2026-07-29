Una agenda por Nuevo León

Nuevo León comienza a perfilar una discusión que rebasa la carrera por el 2027, porque mientras la sucesión empieza a ocupar espacios en la conversación política, también se delinean los temas que condicionarán al próximo gobierno.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el deterioro de las finanzas estatales, la continuidad de los proyectos de infraestructura y una reforma que extienda sus efectos más allá del estado, al impedir que gobernadores dejen el cargo para competir por la Presidencia de la República antes de concluir su mandato, forman parte de esa discusión.

En ese escenario, el senador con licencia Waldo Fernández, autor de la iniciativa, ha comenzado a construir un perfil más asociado a los asuntos de gobierno que a la lógica de la competencia. Nos dicen que su proyecto se articula alrededor de la competitividad, la estabilidad institucional y la recuperación de las finanzas públicas, ejes que inevitablemente marcarán la agenda del siguiente gobierno estatal.

La revisión del T-MEC ocupa un lugar estratégico para el estado más industrial del país y uno de los principales exportadores de México. El proceso representa una oportunidad para fortalecer la integración productiva de Norteamérica y recuperar certeza jurídica, reglas claras y confianza para la inversión. Para ello, nos aseguran, Fernández González ya sostiene pláticas con el sector empresarial para construir una propuesta sólida y respaldada por quienes hoy generan empleo e inversión.

En lo interno tampoco hay demasiado margen. El próximo gobierno heredará compromisos financieros cercanos a 30 mil millones de pesos entre deuda, pasivos y proyectos inconclusos como el monorriel y la carretera interserrana, por lo que la disciplina financiera será inevitable.

Por ello, para tener gobernador de seis años, la iniciativa de Waldo Fernández también ha recibido el respaldo de Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Felipe de Jesús Cantú y Andrés Mijes, quienes siguen de lejos la definición de la defensa de la transformación.

La ruta se completa con propuestas para enfrentar la crisis hídrica del estado, fortalecer la certeza jurídica de emprendedores y pequeñas empresas y preservar la competitividad así como un amplio espectro de iniciativas de beneficio popular.

Al final, las candidaturas pueden construirse con estrategia política, pero los gobiernos terminan evaluándose por la solidez de sus proyectos. Mientras algunos apenas “buscan montura”, Waldo Fernández está decidido a llegar a la carrera con la hoja de ruta ya trazada para Nuevo León.

UNA “PAPA CALIENTE” EN VERACRUZ…

Sobre el escritorio de la gobernadora Rocío Nahle ya se encuentra una gruesa carpeta con el caso del equipo de futbol de la Liga Expansión MX: los Piratas FC y del estadio Luis Pirata Fuente, de lo cual el gobierno anterior nunca rindió cuentas de una inversión que alcanzó los mil 600 millones de pesos con la promesa de regresar al equipo a la Primera División.

Las presuntas irregularidades cometidas en este caso ya le comenzaron a cobrar factura al dueño del equipo, José Carlos Vives Gómez, quien tramitó un juicio de amparo para evitar una orden de aprehensión. La solicitud fue presentada el pasado 24 de julio en el juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal de la CDMX. Vives Gómez es investigado por la Fiscalía General de la República por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

EXITOSO MODELO AGRÍCOLA…

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha entendido el modelo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha significado al estado convertirse en un ejemplo de éxito en la aplicación de las políticas de gobierno. Ahí está el caso de la adquisición de módulos de maquinaria para tareas agrícolas con una inversión histórica en el campo poblano de mil 634 millones de pesos el año pasado y mil 700 a lo largo de este año 2026.