Jalisco, estado con tres ciudades en el top 3 de competitividad nacional: IMCO 

Jalisco se consolidó como el único estado del país en posicionar a tres de sus ciudades dentro del top tres nacional del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026.

Este estudio, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), evalúa la capacidad de las zonas urbanas para generar, atraer y retener talento e inversiones en el país.

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Las urbes jaliscienses destacadas por su alto desempeño fueron la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán.

El ICU 2026 evaluó a 72 ciudades a través de 35 indicadores agrupados en diez ejes clave, entre los que destacan medio ambiente, sociedad, economía e innovación. El avance de Jalisco refleja un desarrollo regional equilibrado en distintas categorías de población.

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La ciudad de Guadalajara logró el segundo lugar en la categoría de más de un millón de habitantes. Escaló desde la cuarta posición obtenida en 2024, superando a Monterrey. Mientras que Puerto Vallarta conservó el liderato absoluto en el rango de 500 mil a un millón de habitantes, manteniendo su posición de vanguardia. En tanto, Ocotlán se ubicó en la tercera posición dentro de las ciudades con menos de 250 mil habitantes, consolidándose como una de las urbes pequeñas más competitivas.

Con estos resultados, la entidad demuestra un avance sólido en sus indicadores clave de desarrollo, posicionando tanto a su capital económica como a sus regiones turísticas e industriales en la cima de la competitividad en México.