Donas gratis y frappuccinos a 49 pesos en el Día de la Felicidad 2026: cuándo es

La comida es una de las cosas que mayor felicidad nos causa en la vida, en especial cuando es gratis. Por eso, no hay mejor manera de celebrar el Día de la Felicidad este 2026 que con donas gratis y otras promos; descubre todos los detalles.

La felicidad es uno de los conceptos que más estudio y dudas han generado a lo largo de la historia. Muchos han tratado de definirla, sin mucho éxito.

Pero, más allá del aspecto filosófico, la mayoría nos referimos a ella como un estado de bienestar y satisfacción que nos provoca emociones positivas. Este sentimiento es tan importante que tiene su propio día.

La felicidad tiene tanto peso, que tiene su propio día Canva

¿Cuándo es el Día de la Felicidad?

El Día Internacional de la Felicidad se celebra anualmente el 20 de marzo, así fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. El objetivo es reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos.

Como dato curioso, la resolución para su decreto fue iniciada por Bután, un país que reconoce el valor de la felicidad nacional y prioriza la Felicidad Nacional Bruta sobre el Producto Nacional Bruto desde 1970.

Fue en 2013 cuando se celebró por primera vez esta fecha; desde entonces, se ha posicionado como una fecha importante en la cultura popular. Tanto, que diferentes marcas y negocios se unen con promociones y regalos.

Krispy Kreme estará regalando donas glaseadas por el Día de la Felicidad Canva

Lánzate por una dona gratis el Día de la Felicidad

Krispy Kreme, la famosa cadena de donas estadounidense, es una de las empresas que celebran el Día de la Felicidad a lo grande. Como prueba, este 20 de marzo regalarán 20 mil donas glaseadas originales a lo largo de la República Mexicana.

Para tener la tuya, simplemente debes acercarte a tu sucursal más cercana. Eso sí, ve temprano para alcanzar. Asimismo, en algunos cruces viales del país, encontrarás agentes de la felicidad, quienes te regalarán una dona glaseada al mostrar tu mejor sonrisa.

Y no solo eso, por la Ciudad de México también andarán agentes Krispy Kreme en bicicleta regalando donas, así que oportunidades para celebrar este día con un rico pan dulce hay muchas.

Pero, incluso si no alcanzas, tienen otras promociones que puedes disfrutar. Por ejemplo, la media docena de donas de variedad estará a solo 139 pesos mexicanos.

Frappuccinos a solo 49 pesos este Día de la Felicidad

Si bien no es una promo específica del Día de la Felicidad, sí coincide con esta fecha. Como parte de la estrategia de Starbucks para consentir a sus consumidores y atraer nuevos, este 19 y 20 de marzo podrás disfrutar un frappuccino tamaño alto por 49 pesos.

Si deseas crecer tu bebida a grande, solo deberás pagar 10 pesos más. La promoción estará disponible de la apertura al cierre de las tiendas, pero únicamente si ordenas en mostrador o servicio Pickup, mas no en Delivery, aeropuertos ni tiendas Reserve Bar.

Asimismo, solo aplica en los sabores elegidos: café, espresso, mocha, mocha blanco, caramel, chip, cookies and cream, cajeta, fresa cream, chocolate cream, vainilla cream, chai cream, matcha cream, berry yogurt, piña coco yogurt, chocolate blanco, cajeta cream, cinnamon dolce, cinnamon dolce cream y chocolate mexicano.

Día del Cono Gratis, previo al Día de la Felicidad

Otra fecha que se ha vuelto emblemática para los amantes de la comida es el Día del Cono Gratis de Dairy Queen. Solo necesitas ir a tu sucursal más cercana este 19 de marzo y pedir un cono mini sin cobertura; disfrútalo sin pagar ni un peso.

Pero si eres de los que no se puede comer un cono de esta heladería sin cobertura, bastará pagar un extra. Lo mismo si lo quieres doble o doble y cubierto. Ojo, esta promo solo está disponible este día.

Además, tienen una dinámica donde podrías ganar 1 cono gratis al mes durante un año. Solo necesitas subir un reel a Instagram mostrando tu cono de Dairy Queen y contando tu experiencia; etiqueta a la marca y usa los HT de la dinámica.

Si eres uno de los 5 reels con más likes y comentarios, podrás disfrutar tu dulce recompensa. Eso sí, recuerda dejar tu perfil público para que todos puedan ver tu video.

¿Conoces una mejor forma de celebrar el Día de la Felicidad que con una dona o un cono de helado gratis? Toma nota y disfruta de estas promociones.