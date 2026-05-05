Receta original de Coca-Cola de 1886: ¿Qué la hace diferente y dónde probarla?

¿Sabías que la coquita fría que te tomas con tus tacos, se inventó hace más de cien años? Fue en 1886 cuando fue creada por farmacéutico John S. Pemberton en Atlanta, Georgia. 140 años después, es posible probarla al estilo de la original y aquí te decimos dónde.

Aunque hoy la tomamos como bebida refrescante, la Coca-Cola comenzó como un jarabe con fines medicinales creado por el Dr. Pemberton, quien buscaba desarrollar un tónico que ayudara a aliviar problemas digestivos y aportar energía.

El jarabe se mezclaba con agua carbonatada y se vendía en la fuente de sodas de la farmacia Jacobs’ por cinco centavos el vaso. El primer vaso se vendió el 8 de mayo de 1886 y, durante un año, continuó vendiendo nueve vasos al día.

Sin embargo, el tónico no se popularizó por sus efectos digestivos, tanto como los refrescantes. Con el tiempo, comenzó a popularizarse de orma más amplia y fue en 1893 cuando se registró oficialmente la marca.

¿Por qué Coca-Cola? Por dos de los ingredientes clave de la receta original: hoja de coca y nuez de cola. Con el tiempo, esta fórmula evolucionó, perfeccionando su sabor. La buena noticia es que no necesitas viajar en el tiempo para probar la Coca-Cola al estilo de 1886.

La Coca-Cola no nació como bebida, sino como un tónico para problemas digestivos Chat GPT

¿Dónde probar la receta original de 1886 de Coca-Cola?

Probar la receta original de Coca-Cola es casi imposible, en primer lugar, porque se trata de una receta secreta y, en segundo, porque ha evolucionado a lo largo de la historia ajustando los ingredientes. Sin embargo, es posible beberla tal cual se hacía en 1886.

En House of Coca Cola, un espacio donde puedes conocer más sobre esta marca, sus bebidas y comprar merch oficial, tienen una bebida llamada 1886, donde te sirven tu Coca-Cola como hace 140 años.

Es decir, colocan el jarabe al fondo, para después añadir hielo y finalizar con agua mineral con gas. Lo siguiente es mezclar de forma vigorosa hasta que todo se integre. El resultado, por mucho que puedas dudarlo, es exactamente el de una coca.

Lo mejor es que no es la única bebida que puedes probar. En su menú encuentras desde bebidas de temporada y una que cambia cada mes, hasta un sampler con bebidas de la marca que son exclusivas de diferentes países y no suelen encontrarse en México.

¿Dónde está este lugar? Alejandro Dumas 122-Local 3, Polanco III sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Bebidas de primavera en House of Coca-Cola

Sprite Freeze . Si amas los frappés, pero al mismo tiempo buscas algo más ligero, esta bebida en forma de slushie es una excelente opción. Además, no tiene azúcar, pues se prepara con Sprite Zero, jugo de limón y un toque de menta fresca.

. Si amas los frappés, pero al mismo tiempo buscas algo más ligero, esta bebida en forma de slushie es una excelente opción. Además, no tiene azúcar, pues se prepara con Sprite Zero, jugo de limón y un toque de menta fresca. Purple Cloud Party . Para los amantes de lo dulce y las bebidas coloridas, esta tiene todo eso, perfecta para niños y grandes. La mezcla de colores morado y amarillo intenso, viene de la combinación de Fanta Uva y Del Valle Durazno.

Para darle un toque tropical, también lleva una espuma ligera de piña y coco.

. Para los amantes de lo dulce y las bebidas coloridas, esta tiene todo eso, perfecta para niños y grandes. La mezcla de colores morado y amarillo intenso, viene de la combinación de Fanta Uva y Del Valle Durazno. Para darle un toque tropical, también lleva una espuma ligera de piña y coco. Herbal Apple Fresh . Si eres más alternativo y disfrutas los sabores herbales, esta infusión preparada con Fuze Tea Negro Limón y jugo de manzana, es una excelente opción. El toque final se lo da el Sidral Mundet Pera y un ahumado herbal.

. Si eres más alternativo y disfrutas los sabores herbales, esta infusión preparada con Fuze Tea Negro Limón y jugo de manzana, es una excelente opción. El toque final se lo da el Sidral Mundet Pera y un ahumado herbal. Hot Pay de Durazno. Aunque la primavera tiene muchos días soleados, también hay otros con lluvia, para esos momentos esta bebida caliente cae perfecto.

Aquí se combina lo dulce del Fuze Tea Durazno con lo cremoso de la leche Santa Clara sabor vainilla y una crema batida con un toque de jengibre.

Aunque la primavera tiene muchos días soleados, también hay otros con lluvia, para esos momentos esta bebida caliente cae perfecto. Aquí se combina lo dulce del Fuze Tea Durazno con lo cremoso de la leche Santa Clara sabor vainilla y una crema batida con un toque de jengibre. La bebida de mayo. Además de las bebidas que se mantienen por una temporada un poco más larga, cada mes House of Coca Cola tiene una bebida especial.

La de mayo es Sidral Spritz, una mezcla de de Sidral Mundet, Sprite Zero y Del Valle Durazno, coronada con una espuma cremosa de piña.

Descubre las bebidas de temporada con los productos Coca-Cola House of Coca-Cola

¿Qué hace diferente a la receta original de Coca-Cola con la actual?

Es imposible saber exactamente que llevaba la fórmula original de Coca-Cola, pero se sabe que incluía ingredientes como hojas de coca, extracto de nuez de cola, jugo de cítrico, extracto de vainilla, glicerina y alcohol en pequeñas cantidades, además de azúcar y agua carbonatada.

Sin embargo, uno de los elementos más importantes era la mezcla de aceites esenciales que aportaba el sabor característico.

Todo esto hace creer que no tendría un sabor igual a la que actualmente bebemos, sino que la receta de 1886 sería menos dulce, ligeramente amarga un con un sabor más herbal, especiado y cítrico.

Pero si no quieres quedarte con las ganas de preparar tu Coca-Cola desde cero y disfrutarla al estilo de 1886, ya sabes dónde puedes encontrarla, junto con otras bebidas muy refrescante.