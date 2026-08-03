Disfruta de una cena surrealista en el Jardín Escultórico Edward James: fechas y detalles

Si amas la naturaleza, el surrealismo y la buena comida, no puedes perderte la oportunidad de visitar Jardín Escultórico Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, donde habrá cenas temáticas que unirán al arte y la gastronomía.

Nacido en la década de 1920 en Europa, el surrealismo fue un movimiento artístico que buscaba explorar el inconsciente, los sueños y la imaginación, rompiendo con las normas racionales y estéticas tradicionales.

Uno de sus máximos exponentes fue Salvador Dalí. Lo que pocos saben es que detrás de él y otros artistas del movimiento, hubo una figura clave: Edward Frank Willis James. Este británico fue un importante apoyo económico para el surrealismo.

Asimismo, reunió una de las colecciones privadas más importantes de arte surrealista, además de crear Las Pozas, también conocidas como el Jardín Surrealista de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí.

Lo que hace especial este espacio es que se trata de un jardín escultórico construido en la selva mexicana que integra arquitectura fantástica con la naturaleza, lo que lo convierte en una manifestación tangible del surrealismo.

Este lugar puede ser visitado de miércoles a lunes durante todo el año. Sin embargo, recientemente anunciaron una serie de cenas surrealistas que prometen convertirse en una experiencia única.

El surrealismo buscaba explorar el inconsciente, los sueños y la imaginación Canva

Llega la 1° edición de las cenas surrealistas “A la Mesa con James”

La primera edición de “A la Mesa con James” llega el 16 de agosto al Jardín Escultórico Edward James de la mano de la Cervecería James, una cervecería artesanal ubicada frente a este complejo.

Esta serie de cenas surrealistas comienzan con “Un brindis por Edward James”, en el marco de la celebración de los 119 años del nacimiento del poeta. Durante la velada, la naturaleza, el arte y la imaginación se reunirán alrededor de la mesa.

El menú estará a cargo del chef Carlos Soto y la cocinera tradicional xiltense Consuelo Morales. Inspirándose en los relatos, recuerdos y testimonios de quienes convivieron con Edward James, Soto creó una propuesta gastronómica que está respaldada por la experiencia y conocimiento de la cocina huasteca de Morales.

La cena está compuesta por un coctel de bienvenida y un menú cuatro tiempos que incluyen un envuelto de setas y queso para celebrar los sabores del bosque y la magia de las manos que transforman los ingredientes sencillos.

A este le siguen una crema con vegetales rostizados, crujientes de tocino y queso; como tercer tiempo habrá un medallón de roast beef con salsa de oporto y puré de papa rústico; finalizando con una tarta de manzana. Todo maridado con vino.

Xilitla combina arte, arquitectura y paisaje Canva

¿Cuándo serán las cenas surrealistas en el Jardín Escultórico Edward James?

La primera cena en el Jardín Escultórico Edward James se llevará a cabo el domingo 16 de agosto a las 20:30 horas. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se realizarán las siguientes, aunque no se han anunciado fechas ni horarios.

Los otros temas serán: "Un Sueño en México", "El Banquete de las Almas" y "El Jardín de los Sueños".

¿Cuánto cuestan las cenas en el Jardín Escultórico Edward James?

El costo de las cenas surrealistas en este icónico lugar en Xilitla, San Luis Potosí, es de 2 mil 500 pesos por persona, con maridaje incluido.

Eso sí, ya que el cupo es limitado, requieres hacer reservación para asegurar tu lugar. Busca información en las redes sociales de la Cervecería James Xilitla.

Las Pozas: el surrealismo materializado en un espacio natural

Las Pozas, también conocidas como el Jardín Escultórico Edward James, es considerada una de las manifestaciones más singulares del surrealismo a nivel mundial, pues traslada los principios de este movimiento a la arquitectura y naturaleza.

El proyecto fue concebido por Edward Frank Willis James a partir de la década de 1940. Justo en la Huasteca Potosina, este defensor del surrealismo el lugar ideal para crear un mundo donde la lógica no dictara la forma, sino la imaginación.

Una de sus principales características es que, a diferencia de un museo o galería, el espectador se desplaza dentro de la obra, en lugar de solo observarla, transformando la experiencia.

Por esa razón, ha sido considerada una de las intervenciones artísticas más complejas del siglo XX en México, pues integra arte, arquitectura y paisaje.

Si visitas este jardín escultórico podrás encontrar escaleras que no conducen a ningún lugar, puertas suspendidas en el aire, columnas sin techo y construcciones incompletas, lo cual cumple con el principio de desafiar la lógica racional de este movimiento.

Vive de una forma diferente la experiencia en el Jardín Escultórico Edward James, en sus cenas surrealistas. Toma nota de las fechas y detalles para no perdértelas.