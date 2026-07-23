¿Salvador Dalí inventó el logo de Chupa Chups? ¡El surrealismo en los dulces!

¿Salvador Dalí inventó el logo de Chupa Chups? ¡El surrealismo llegó a los dulces! El artista con bigote extravagante ha fascinado a generaciones, pero también al mundo comercial por la fusión entre el arte y el consumismo.

De un encuentro fortuito nació una de las piezas de diseño corporativo más icónicas, reconocibles y rentables del siglo XX: el de una paleta. A finales de la década de 1960, Enric Bernat, un empresario catalán, se sentó junto a Salvador Dalí para planear una revolución en los dulces.

En aquel momento, Chupa Chups ya era un éxito en España, pero Bernat albergaba una ambición mucho mayor: conquistar el mercado internacional. Para lograrlo, entendió que el caramelo no solo necesitaba una buena distribución, sino una identidad visual memorable que trascendiera las barreras del idioma y fascinara tanto a los niños como a sus padres.

Es así que Bernat decidió apuntar a lo más alto de la pirámide artística y contratar los servicios de Salvador Dalí.

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¿Cómo surgió Chupa Chups?

A finales de los años cincuenta, los caramelos tradicionales presentaban un dilema logístico: los niños se metían los dulces a la boca, se los sacaban con los dedos para ver cuánto les quedaba o para hablar con sus amigos, y terminaban con las manos, la cara y la ropa bañadas en jarabe.

Enric Bernat, que trabajaba en la empresa confitera Granja Asturias, observó esta dinámica y llegó a una conclusión: los dulces no estaban diseñados pensando en su consumidor principal.

Fue así que concibió la idea de insertar un caramelo esférico en el extremo de un pequeño tenedor de madera que, posteriormente, se transformaría en un palito de plástico y así surgió la paleta moderna.

El lanzamiento inicial del producto en 1958 llevó el nombre "GOL", debido a que el caramelo simulaba una pelota de fútbol entrando en la boca, la cual actuaba como la portería.

Sin embargo, el nombre no resultaba atractivo y Bernat contrató a una agencia de publicidad de Barcelona que sugirió rebautizar el producto como "Chupa", con un jingle que repetía: "Chupa, chupa, chupa un chups".

A partir del momento, los consumidores pedían una “Chupa Chups” y se renombró la marca en 1961.

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Salvador Dalí y el diseño del logo de Chupa Chups

Enric Bernat buscó a Salvador Dalí para causar un impacto mediático inmediato en la escena internacional y así llevar a Chupa Chups a nuevos mercados. En 1969, se reunieron y Dalí pidió una tarifa astronómica para los estándares de la época, incluyendo un pago millonario en pesetas y la exigencia de recibir un suministro continuo de caramelos.

En menos de una hora, la mente analítica y acelerada del pintor dio a luz la solución gráfica:

Una margarita de ocho pétalos teñida de un color amarillo.

Tipografía fluida y redondeada que sugería dulzura y movimiento, con un trazo rojo y un fino delineado blanco en los bordes.

Salvador Dalí también explicó dónde debía colocarse el logo en el empaque: exactamente en la parte superior de la esfera del caramelo.

Logo de Chupa Chups Chupa Chups

La campaña de Chupa Chups diseñada por Dalí

Dalí no se limitó a entregar el boceto del logotipo; se involucró en la estrategia promocional inicial de la nueva imagen. El pintor sugirió campañas publicitarias acompañadas del eslogan: "Es redondo y dura mucho, Chupa Chups".

Incluso llegó a protagonizar spots publicitarios en la televisión española y europea de la época, donde aparecía con su característico bigote, una mirada extraviada y una postura teatral, sosteniendo la paleta mientras pronunciaba frases líricas y surrealistas.

La próxima vez que tengas en tus manos una Chupa Chups, recuerda que Salvador Dalí estuvo detrás del famoso logo. ¡Así que casi casi estás sosteniendo un fragmento vivo de la historia del arte!