Prepara dedos de pescado con una receta saludable para chicos y grandes

El pescado no es uno de los alimentos favoritos de los niños, incluso algunos adultos suelen rechazarlo. Sin embargo, comerlo nos brinda nutrientes esenciales. Hazlo más atractivo con estos dedos de pescado, pero en una receta saludable.

Ya sea blanco o azul, el pescado es rico en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y vitaminas. Por esa razón, organismos de salud recomiendan consumirlo de forma regular; en los niños, es clave para su desarrollo cognitivo.

Sin embargo, por su textura blanda y sabor intenso, no suele ser muy aceptado entre los pequeños, excepto cuando se trata de dedos de pescado. Su textura crujiente, sabor neutro y la forma ideal para sus pequeñas manos, los vuelven muy populares.

El problema es que los del supermercado contienen altos niveles de sodio, grasas saturadas y aditivos, además de una baja proporción de pescado real. Para consentir a tus pequeños y, al mismo tiempo, nutrirlos, prepara dedos de pescado caseros.

A diferencia de los comerciales, esta receta tiene más pescado Canva

¿Cómo hacer dedos de pescado caseros?

Ingredientes:

500 gramos de filete de pescado blanco

1 huevo grande

½ taza de pan molido

¼ taza de avena molida

1 cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de paprika

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 taza de panko, para empanizar

Aceite en aerosol

Preparación:

Coloca el pescado en un procesador de alimentos y tritura en pulsos cortos hasta obtener una mezcla espesa y homogénea; cuida que no quede muy triturado para evitar la textura de puré. Pasa el pescado a un recipiente amplio y agrega el huevo, la leche, el pan molido, la avena molida, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta. Mezcla hasta tener una masa uniforme y ligeramente pegajosa. Humedece ligeramente tus manos y toma porciones de la mezcla de pescado; forma bastones alargados, presionando suavemente para compactar. Acomoda los dedos de pescado en una charola con papel encerado y llévalos al refrigerador por 20 minutos. Esto ayudará a que estén más firmes y mantengan su forma al cocinarlos. Forra una charola de aluminio con papel para hornear. Pasa los dedos de pescado por el panko; presiona para cubrirlos completamente y acomódalos en la charola sin juntarlos demasiado. Rocía las piezas con aceite en aerosol y lleva al horno precalentado a 200 °C por 15 minutos o hasta que el exterior esté dorado y el interior cocido. Tip: para cocinar de forma pareja, voltea los pescaditos a la mitad de la cocción. Retira del horno y dejar reposar por unos minutos antes de servir. Acompaña los dedos de pescado con ensalada fresca, vegetales al vapor o la guarnición favorita de tus hijos.

El pescado blanco es la mejor opción para esta receta por su sabor suave Canva

Para que los dedos de pescado no te queden secos, agrega ¼ taza de puré de papa a la mezcla, este ayudará a mantener la humedad.

Aunque puedes usar prácticamente cualquier pescado para esta receta, los más recomendados son los blancos, como la tilapia o merluza, pues tienen un sabor suave que es más fácil de aceptar por los niños.

Con estos dedos de pescado, desde los más pequeños hasta los más grandes disfrutarán de comer pescado más veces a la semana.