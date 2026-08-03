Deliciosas berenjenas a la parmesana para una cena fácil 

Si siempre fallas en tu objetivo de comer variado e incluir verduras en tu dieta, prepara unas berenjenas a la parmesana. Esta receta italiana no falla como guarnición o una cena sencilla, pero llena de sabor.

Las berenjenas son uno de los vegetales menos populares y la razón es simple: tienen una sustancia amarga que hace su sabor poco agradable si no las cocinamos correctamente. Por esa razón, no deben comerse crudas.

Sin embargo, existen trucos y preparaciones para transformarlas en un alimento delicioso. Las berenjenas a la parmesana son un excelente ejemplo. Este platillo italiano se compone, básicamente, por capas de berenjena, salsa de tomate, queso y albahaca.

Su origen se asocia al sur de Italia y su nombre sería un derivado del término siciliano parmiciana, por la forma laminada del platillo. Si ya no sabes qué cenar, prepara estas berenjenas a la parmesana; te damos el tip para que no amarguen.

Piérdele el miedo a las berenjenas con esta receta Canva

¿Cómo hacer berenjenas a la parmesana?

Ingredientes:

2 berenjenas grandes

2 tazas de salsa de tomate (casera o de frasco)

200 gramos de queso mozzarella

100 gramos de queso parmesano rallado

1 huevo

1 taza de pan molido

½ taza de harina

Aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Hojas de albahaca fresca

Preparación:

Corta las berenjenas en rodajas de medio centímetro de grosor y acomódalas sobre una charola. Espolvorea sal sobre toda la berenjena y deja reposar por 30 minutos para eliminar el exceso de humedad y extraer la sustancia amarga. Enjuaga las rodajas bajo el chorro de agua para quitar el exceso de sal, escúrrelas y sécalas con una toalla de cocina limpia o papel absorbente. En un tazón, bate el huevo. Pasa las berenjenas por harina, después por el huevo y finalmente por el pan molido. En una sartén calienta un poco de aceite a temperatura media y fríe las rodajas de berenjena hasta que estén doradas por ambos lados. Escurre sobre papel absorbente. En un refractario para horno, coloca una capa de salsa de tomate, seguida de una capa de berenjenas, queso mozzarella, parmesano y albahaca fresca. Repite hasta terminar. Lleva al horno precalentado a 180 °C por 25 minutos o hasta que el queso esté totalmente derretido y dorado. Deja reposar 10 minutos antes de servir. Corta rebanadas de las berenjenas a la parmesana y disfrútalas solas o acompañadas con pasta, ensalada o lo que más te guste.

El secreto de las berenjenas a la parmesana es que el queso se gratine bien Canva

Tip: para una versión más ligera, cocina las berenjenas en el horno en lugar de empanizarlas. Simplemente, acomódalas en una charola, rocíalas con un poco de aceite de oliva y hornéalas a 200 °C por 20 minutos, volteando a la mitad de la cocción.

Otra opción es asarlas en la sartén a fuego medio, con un poco de aceite de oliva.

¿Sabías que esa sustancia que hace a las berenjenas amargas es un mecanismo de defensa? Se trata de glicoalcaloides, en especial la solanina, que funciona como defensa para este vegetal contra las plagas.

Por esa razón, se recomienda retirar el líquido para extraer ese compuesto. Asimismo, es mejor elegir berenjenas que no estén muy maduras ni muy grandes, pues estas suelen ser más amargas.

Si buscas una cena más saludable, pero rica y llenadora, prepara estas berenjenas a la parmesana, la opción perfecta para comer más verduras y menos carne.