"No lo soporto": El motivo por el que Salvador Dalí huyó de México para siempre

Salvador Dalí fue uno de los artistas más brillantes y excéntricos del siglo XX. Su bigote inconfundible, su personalidad extravagante y sus pinturas surrealistas lo convirtieron en un personaje tan fascinante como su obra.

Sin embargo, una de las anécdotas que más ha alimentado su leyenda tiene como protagonista a México, país al que juró no volver tras una visita que lo dejó profundamente impresionado.

¿Por qué Salvador Dalí aseguró que nunca volvería a México?

La frase atribuida al pintor español ha pasado de generación en generación y sigue despertando curiosidad:

De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”.

Aunque no existen registros definitivos sobre el contexto de esa declaración, la expresión se convirtió en parte de la leyenda del artista español. IG museudali

Aunque no existe un registro documental definitivo que confirme el momento exacto en que la pronunció, la expresión se convirtió en parte del imaginario cultural que rodea a Dalí.

Lejos de tratarse únicamente de una crítica, muchos especialistas consideran que aquella declaración reflejaba el asombro que el artista sintió frente a la riqueza cultural, las tradiciones y los contrastes que encontró durante su estancia en territorio mexicano.

México, el país más surrealista del mundo

El surrealismo buscaba explorar el mundo de los sueños, el inconsciente y aquello que parecía desafiar toda lógica. Paradójicamente, Dalí encontró en México una realidad que, para sus ojos, parecía superar cualquier escenario imaginado por su pincel.

El creador del surrealismo moderno quedó impactado por la riqueza cultural, el folclore y las tradiciones que encontró durante su visita a México. IG museudali

Las celebraciones, el sincretismo religioso, el colorido de los mercados, las tradiciones ancestrales y la convivencia cotidiana entre lo antiguo y lo moderno ofrecían una imagen que muchos artistas europeos describían como extraordinaria.

No fue el único en pensar así. Años antes, el escritor y poeta francés André Breton, considerado el fundador del movimiento surrealista, había definido a México como “el país más surrealista del mundo”, una frase que también quedó inmortalizada y que ayudó a fortalecer la relación entre el país y esta corriente artística.

La entrevista de Jacobo Zabludovsky con Salvador Dalí

El encuentro entre Salvador Dalí y Jacobo Zabludovsky es recordado como uno de los episodios más peculiares del periodismo mexicano.

Fue en 1971 cuando el periodista entrevistó al pintor Especial

Desde el inicio, la conversación estuvo llena de momentos incómodos. Dalí respondió con ironía, humor y su característico estilo provocador, mientras el periodista intentaba seguir el ritmo del artista.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Zabludovsky preguntó si el pintor utilizaba LSD como fuente de inspiración para crear sus obras. Dalí, visiblemente incómodo, respondió que prefería escuchar "una pregunta un poco más inteligente". Durante esa misma charla dejó otra de sus frases más célebres:

La única diferencia entre Salvador Dalí y un loco es que yo no estoy loco".

El pintor protagonizó uno de los encuentros más incómodos y comentados de la televisión mexicana. IG museudali

Con esa respuesta resumió la personalidad que cultivó durante toda su carrera: extravagante, teatral y siempre dispuesto a sorprender.

Qué dijo Salvador Dalí sobre el muralismo mexicano

Aunque Dalí admiraba el talento de numerosos creadores mexicanos, nunca ocultó que el muralismo estaba muy lejos de sus preferencias estéticas.

Durante la entrevista realizada en 1971 por Jacobo Zabludovsky en la casa del pintor, en Portlligat, España, el artista expresó que las obras monumentales no representaban su manera de entender la pintura.

Salvador Dalí criticó el muralismo y confesó que Diego Rivera era el artista mexicano cuya obra menos le gustaba. IG museudali

Según explicó, consideraba que el arte debía mantenerse dentro de los límites de un lienzo tradicional y que los grandes murales eran completamente opuestos a su concepto artístico.

Incluso aseguró que, si alguna vez realizaba una obra para México, jamás seguiría la tradición muralista porque buscaría hacer algo totalmente distinto a lo esperado.

Sus comentarios también alcanzaron a Diego Rivera, de quien dijo que era el muralista que menos le interesaba, aunque reconoció el talento de los artistas mexicanos.

¿Salvador Dalí realmente odiaba México?

A pesar de que la famosa frase suele interpretarse como un rechazo absoluto, diversos historiadores consideran que la relación de Dalí con México fue mucho más compleja.

No existen pruebas contundentes que demuestren que despreciara al país. Por el contrario, muchos investigadores creen que utilizó una exageración propia de su personalidad para expresar el impacto que le produjo encontrarse con una cultura donde lo extraordinario parecía formar parte de la vida cotidiana.

Décadas después de su muerte, la polémica frase de Salvador Dalí continúa alimentando el debate sobre si se trató de una crítica o de un elogio hacia México. IG museudali

Tras aquella visita nunca regresó a territorio mexicano y falleció en 1989 sin volver a pisar el país. Sin embargo, su obra sí continuó llegando a México mediante importantes exposiciones dedicadas a su legado artístico.

Más de tres décadas después de su muerte, aquella frase sigue generando debate. Para algunos fue una crítica; para otros, el mayor cumplido que un maestro del surrealismo podía dedicarle a una nación cuya riqueza cultural y diversidad parecían desafiar cualquier límite de la imaginación.