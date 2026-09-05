Deliciosa trenza hojaldrada de ate con queso para acompañar tu café

Saca el ate que tienes olvidado en el refrigerador y transfórmalo en un postre crujiente y delicioso para la sobremesa con esta receta de trenza de ate con queso hecha con masa hojaldre. Es muy fácil de hacer y lleva pocos ingredientes.

El ate es un dulce muy arraigado en México, principalmente en Michoacán. Este se elabora, básicamente, con fruta y azúcar en las mismas proporciones, lo que da como resultado una especie de jalea firme y dulce.

Sin embargo, ese sabor puede llegar a ser empalagoso para algunos. Por eso es tan popular combinarlo con queso, principalmente el tipo manchego, cuya grasa y notas lácteas y saladas, ayudan a equilibrar la intensidad del dulce.

Esta combinación, al igual que el ate, no nació en México. En España también se acostumbra comer membrillo (nombre que se da al ate) con queso Manchego. La diferencia, es que en nuestro país se usan ates de diferentes frutas, como guayaba, pera, perón, tejocote y hasta higo.

Si cada que abres uno de estos dulces termina olvidado en el refrigerador, prepara esta deliciosa trenza hojaldrada de ate con queso y disfrútala con tu café.

La combinación de ate con queso no nació en México, también se come en España Canva

¿Cómo hacer trenza de ate con queso con masa hojaldre?

Ingredientes:

500 gramos de masa hojaldre

150 gramos de ate de guayaba o membrillo

150 gramos de queso tipo manchego

1 huevo

1 cucharada de leche

1 cucharada de azúcar

2 cucharadas de almendra fileteada

Harina, para trabajar la masa

Preparación:

Corta el ate y el queso en tiras delgadas. Si el ate está muy duro para cortarlo, déjalo reposar unos minutos a temperatura ambiente. Reserva. Coloca la masa hojaldre en una mesa limpia y ligeramente enharinada. Con ayuda de un rodillo, extiéndela hasta formar un rectángulo de aproximadamente 0.5 centímetros de grosor. De forma imaginaria, divide el rectángulo en tres partes iguales a lo largo. En la de en medio, distribuye las tiras de queso y ate. En los lados de los extremos, haz cortes de 1.5 centímetros de ancho, aprox., para formar tiras. Cruza una tira de la derecha hacia la izquierda para cubrir el relleno y haz lo mismo con el lado contrario. Continúa hasta trenzar todas las tiras de masa. Presiona ligeramente el extremo de cada tira para que se fije. Bate el huevo con la leche y barniza la trenza con ayuda de una brocha de cocina. Espolvorea el azúcar y las almendras por encima. Transfiere la trenza de ate con queso a una charola para hornear y lleva al horno precalentado a 200 °C. Cocina por 20 o 30 minutos, hasta que la masa esté cocida y la superficie dorada. Retira del horno y deja enfriar por unos minutos antes de pasarla a una rejilla para que se enfríe por completo.

Disfruta tu trenza hojaldrada de ate con queso tibia o fría, acompáñala con un café negro o un vaso de leche para equilibrar el dulce.

Aunque el queso más popular para combinar con el ate es el tipo Manchego o el Manchego original si quieres un sabor más intenso, también puedes usar queso crema para mayor cremosidad o panela para un sabor más suave.