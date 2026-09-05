La pregunta que me hago después de ver la imagen de Vicente Fox, el hombre que sacó al PRI de la presidencia después de 71 años en el poder, tomado del brazo con el mero mero del tricolor, Alito Moreno, ¿es ironía histórica o realismo político crudo? El otrora inimaginable encuentro entre dos adversarios políticos que hoy convergen en una lucha con el objetivo común de sacar a Morena de Palacio Nacional, se realizó ayer en la sede nacional del PRI.

Hace 26 años Fox decía que el PRI era autoritario, tramposo y corrupto. Así llegó a Los Pinos. Hoy entra a la casa del tricolor, se fotografía con su dirigente y habla de “coincidencias”, de sumar fuerzas y del futuro del país.

Hay que subrayar que esto ocurre justo cuando la oposición busca armar un frente contra lo que el oficialismo.

A la sede del PRI llegaron también Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández, integrantes de la organización Alma de Mexico, que están o estuvieron ligados al PAN.

Por parte del PRI participaron los coordinadores Manuel Añorve, senadores, y Rubén Moreira, diputado, junto con varios integrantes del CEN del PRI.

Mi lectura de ese encuentro es que si el objetivo es evitar que un sólo partido controle casi todo el poder —Congreso, gubernaturas, Suprema Corte, INE, tribunal electoral—, es válido unir lo que queda de las fuerzas anteriores para enfrentarlo.

La democracia necesita contrapesos, aunque esos contrapesos estén desgastados.

Sobre el encuentro, Alito escribió en sus redes sociales: “Fue un diálogo serio sobre el futuro del país y sobre todo lo que podemos construir cuando ponemos a México por delante”.

*Andy está blindado. No lo van a tocar, a pesar de los testimonios de funcionarios de Marina y Aduanas que lo mencionan en las investigaciones de huachicol fiscal, o que le hayan quitado la visa en Estados Unidos por causas que no conocemos.

Interrogada en la mañanera de ayer, celebrada en Zacatecas, la presidenta Sheinbaum dijo sobre los casos de Andy y Adán Augusto López:

“La secretaría anticorrupción investiga a quien haya sido servidor publico o quien es servidor público. En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues él no es servidor público.

“En el caso del senador Adán Augusto… hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación”, puntualizó.

Sus palabras no sorprenden a nadie, a pesar de que en las carpetas de huachicol fiscal hay testimonios de funcionarios de Marina/Aduanas que mencionan a Andy o al “hijo del presidente”.

Según esas declaraciones, un operador intermedio (el Capitán Sol) decía que iba a “hablarle a Andy” o que era “un tema de Andy” para que interviniera el secretario de Marina y se destrabara un buque.

¿Ni eso merece que se investigue? Es pregunta.

*Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo. Llegó a ese cargo en como abanderada del PAN en el 2021.

Tres años después se reeligió, pero como abanderada de Morena. Hoy busca una diputación federal por el guinda en las elecciones del 2027.

La joven mujer, 40 años, mantiene a Isla Mujeres como uno de los municipios más seguros de Quintana Roo.

Asegura que ha blindado a su municipio del sargazo, que tanto daño ha hecho a Cancún y está convencida de que, cito textual, “el presupuesto alcanza, cuando no se roba”.

La alcaldesa está preocupada por el modelo de gobierno que impera en la entidad donde, asegura, primero son los negocios y luego la naturaleza.

En la charla apareció el nombre de Jorge Emilio González, el exNiño Verde. Dice que el pevemista es el padre del “modelo de negocio” que, según ella, ha caracterizado el gobierno de Mara Lezama.

“Yo pienso de manera diferente”, precisa Atenea, quien ha limitado el desarrollo inmobiliario a cinco niveles en las construcciones, en 50 de los 54 kilómetros que tiene la isla.

Sólo en cuatro kilómetros hay edificios de más pisos.

Quiere un cambio en el estilo de gobernar. No de partido, sino de modelo. Por eso apoya al morenista Eduardo Marín Mollinedo, para candidato de Morena al gobierno del Estado y no a Gino Segura, delfín de la gobernadora y de Jorge Emilio.

*Cristal Pelayo, directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, va a presentar su libro Mexicanas al Grito de Guerra en la FES Acatlán, el próximo 10 de diciembre.

Documento interesante. La autora considera que la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República no garantiza por sí sola una vida sin miedo y con igualdad de oportunidades para las mujeres.

Teje su relato a través de la vida de Dayana, una mujer cuyos sueños fueron truncados por el feminicidio.