El canto del cisne: la victoria de Spassky en el 41 Campeonato de la URSS

En la década de los 60 y de los 70 los ajedrecistas mexicanos devoraban además de los libros del argentino Roberto Grau, del cubano José Raúl Capablanca, Reti, los libros de la colección Escaques, Koblenz, Pachman,…-el tamaulipeco ingeniero Mario Campos López me confiaba que su victoria en el Nacional de 1973 la maduró con el estudio de El Final del palestino-israelí Miguel Czerniak, un certamen en el que Marcel Sisniega, adolescente que viajaba de Cuernavaca al D.F., colocaba las piezas de la partida principal en un tablero mural- así como los suplemento de la editorial Sopena que se atesoraban con las partidas en bloque y comentadas de los Interzonales y de los Campeonatos Nacionales de la URSS. Aún conservo unos cuatro libros, de esos campeonatos y torneos, que Marcel Sisniega, con su letra menudita, dejó en mi casa.

Aparecen algunos recuerdos al observar en el juego del MI Francisco Magaña Echeverría, de Pátzcuaro, Michoacán, contra el gran maestro búlgaro Iván Cheparinov, analista de Veselin Topálov, en los que se refleja, acaso, la influencia y algunos elementos en el estudio de las partidas de Boris Spassky, décimo monarca mundial, de aquellas ediciones que acabo de citar.

La presencia de Spassky (20 de enero de 1937, Lenigrado, actual San Petersburgo, - 27 de febrero de 2025 en Moscú), en el 41 Campeonato Nacional de la URSS de 1973 fue el Canto del cisne. Un año atrás había perdido la corona mundial ante Bobby Fischer en el Match del Siglo en Reikjavik, Islandia. Lo cual rompió los muros del imperio ajedrecístico de la URSS y sacudió la política de su país. Las versiones apuntan que lo sancionaron durante 9 meses sin darle oportunidad de jugar en el extranjero, por desobedecer a las autoridades de retirarse del certamen tras la ausencia de Fischer en el 2o juego.

Se sabe que Spassky acicateado por la derrota y las circunstancias deportiva-políticas que vivió se preparó intensamente para el 41 CN de la URSS en Moscú, del 2 al 26 de octubre de 1973. Fue el más fuerte de la historia en su momento. Intervinieron además de él otros tres ex monarcas mundiales de notable prestigio, Petrossian, Tal y Smyslov y el uralés Anatoly Kárpov que poco después sería monarca mundial. La victoria de Spassky, de estilo universal, fue impresionante por su fuerza y concepción del medio juego y del final.

Según Kortchnoi el ingente esfuerzo secó a Spassky por el resto de sus días. El distinguido GM paraguayo Zenón Franco, (1956-2024), comentarista, en una entrevista preguntó a Spassky de la expresión de Kortchnoi, y el décimo monarca mundial le respondió: Probablemente la observación es cierta.

Invitamos al lector que disfrute la maestría de Spassky en los siguientes juegos. El MI Averkín (25-02-1944 Sverdlovsk – 01-04-2011, Krasnodar) estudio con Tolush y Bondarevsky. Fue preparador de Spassky en 75-77 y de Polugayevsky en 77-82. Entrenó además a Tiviakov y Krámnik. Entrenador de las selecciones de la URSS de 1969-1984.En julio de 1993 alcanzó 2,500 puntos Elo

Blancas: GM Boris Spassky, URSS. Negras: MI Nikolaeivch Averkin. Defensa Siciliana, Taimánov, B44. R-2, Campeonato Nacional URSS 1973.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 5.Cb5 d6 6.c4 Cf6 7.C1c3 a6 8.Ca3 Ae7 9.Ae2 0–0 10.0–0 Ad7 11.Ae3 Tb8 12.Tc1 Da5 13.f4 Tfd8 14.Dd2 Ae8 15.Tfd1 Cb4 16.De1 b5 17.Rh1 Tdc8 18.cxb5 axb5 19.e5 dxe5 20.fxe5 Cd7 21.Caxb5 Cxe5 22.Af4 Ced3 23.Axd3 Cxd3 24.Txd3 Axb5 25.Tg3 Tb6 26.Ac7 Txc7 27.De5 g6 28.Dxc7 Ah4 29.Tf3 Ae8 30.Txf7 Axf7 31.Tf1 Ae8 32.Dc8 Rg7 33.Dxe8 Af6 34.Ce4 e5 35.Cxf6 1–0.

Blancas: Anatoly Kárpov. Negras: Boris Spassky. Ruy López, Def. Tchigorin, C98.R-7, LXI CN, URSS, Moscú, 11–10–1973.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Ca5 10.Ac2 c5 11.d4 Dc7 12.Cbd2 Cc6 13.d5 Cd8 14.a4 Tb8 15.axb5 axb5 16.b4 c4 17.Cf1 Ce8 18.C3h2 f6 19.f4 Cf7 20.Cf3 g6 21.f5 Cg7 22.g4 Ad7 23.Ae3 Ta8 24.Dd2 Db7 25.Tac1 Ta2 26.Cg3 Tfa8 27.h4 Ad8 28.Rh1 Ab6 29.Tg1 Axe3 30.Dxe3 Da7 31.Dd2 Ae8 32.g5 De7 33.Tcf1 fxg5 34.hxg5 Dd7 35.Ch2 Dd8 36.f6 Ad7 37.fxg7 Dxg5 38.Dg2 Tb2 39.Tb1 Tba2 40.De2 Dh4 41.Tbf1 Ah3 42.Tf2 Cg5 43.De3 Ag4 44.Tgf1 Rxg7 45.Ad1 Axd1 46.Txd1 Ta1 47.Tdf1 Txf1+ 48.Txf1 Ta2 49.Tf2 Ta1+ 50.Tf1 Ta2 51.Tf2 Ta1+ 52.Tf1 Txf1+ 53.Cgxf1 Dxe4+ 54.Rg1 Dxe3+ 55.Cxe3 Ce4 56.Cd1 Cf6 57.Ce3 h5 58.Cf3 Ce4 59.Cd1 ½.