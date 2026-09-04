Deliciosos puerquitos de piloncillo, la receta tradicional mexicana

Los puerquitos de piloncillo, también conocidos popularmente en diversas zonas del país como marranitas, representan una de las delicias más apreciadas dentro del vasto universo de la panadería tradicional mexicana.

Su consistencia es completamente única, pues logra colocarse en ese punto medio ideal entre la suavidad de un bizcocho especiado y la estructura firme de una galleta rústica. Elaborar este pan evocador en el hogar permite rescatar las costumbres culinarias de antaño y llenar la cocina con aromas cálidos inolvidables.

El secreto fundamental de su perfil gastronómico tan distintivo se encuentra en la melaza de caña o piloncillo derretido, el cual se infusiona pacientemente con especias aromáticas para dar como resultado un bocado reconfortante, de color dorado profundo y con un gusto incomparable que cautiva inmediatamente a personas de todas las edades.

Receta de puerquitos de piloncillo tradicional Canva

Ingredientes necesarios para la masa tradicional

Para llevar a cabo la preparación de esta clásica pieza de repostería artesanal, es indispensable reunir insumos frescos y de excelente calidad que aseguren la textura correcta:

250 g de piloncillo o panela picada en trozos pequeños

1/2 taza de agua limpia

1 raja grande de canela y 1 pieza entera de anís estrella

500 g de harina de trigo cernida de todo uso

150 g de mantequilla sin sal o manteca vegetal a temperatura ambiente

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 huevo entero para la masa

1 huevo batido adicional con una pizca de leche para barnizar

1 pizca de sal fina

Receta de puerquitos de piloncillo tradicional Canva

Pasos para la elaboración de la receta

Sigue con meticulosidad el siguiente procedimiento paso a paso para elaborar tus marranitas caseras con el terminado tradicional:

Preparar el jarabe especiado: Coloca en un cazo el agua, el piloncillo, la canela y el anís. Cocina a fuego medio revolviendo de forma constante hasta que el endulzante se disuelva por completo y se forme un jarabe espeso. Cuela la mezcla para retirar las especias y deja enfriar totalmente a temperatura ambiente. Formar la base seca: En una mesa de trabajo limpia, cierne la harina junto con el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal. Forma un volcán y coloca la mantequilla blanda en el centro. Integrar la mezcla: Añade el huevo y el jarabe de piloncillo frío al volcán. Incorpora poco a poco los ingredientes con las manos hasta obtener una masa uniforme, suave y manejable, procurando no amasar en exceso para evitar que pierda textura. Reposar la masa: Forma una bola compacta, envuélvela en plástico de cocina y déjala reposar en el refrigerador durante unos 30 minutos. Cortar y hornear: Estira la masa con un rodillo hasta dejar un grosor de un centímetro. Corta las figuras utilizando un molde con forma de cerdito, acomódalas en una bandeja enharinada, barnízalas con el huevo batido y hornea a 180 °C durante 12 a 15 minutos.

Receta de puerquitos de piloncillo tradicional Canva

Consejos para servir y conservar tus galletas

Una vez horneadas, es sumamente vital transferir las piezas a una rejilla metálica para que se enfríen por completo antes de probarlas. Estas delicias quedan perfectas si se acompañan con una taza tradicional de café de olla recién elaborado, un atole de vainilla o un chocolate caliente con espumosa consistencia.

Para conservar la frescura y la elasticidad de los puerquitos de piloncillo durante varios días consecutivos, guárdalos en un recipiente de vidrio bien sellado, protegido de la humedad y apartado de la luz solar directa.