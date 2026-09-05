Frentes Políticos / 5 de septiembre de 2026

1. Logros. La soberanía alimentaria va por buen camino. El incremento en la producción de granos básicos e insumos estratégicos como el frijol, maíz y leche refleja que la política del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum está rindiendo frutos. Bajo la conducción de Columba López, titular de la Sader, la combinación de innovación técnica, mejoramiento de semillas y precios de garantía fortalece al campo. La mandataria destacó que, en la producción de frijol se había establecido un objetivo de un millón 300 mil toneladas; meta que ya fue superada. La atención directa a la base rural y la infraestructura son piezas clave para el desarrollo regional. Enhorabuena.

2. Golpe millonario. La Semar, a cargo del almirante Raymundo Morales, asestó un golpe de los que pesan, desmanteló en Sinaloa, gobernado por Graciela Domínguez, tres laboratorios clandestinos y aseguró 16.8 toneladas de metanfetamina, además de miles de litros de precursores. El complejo de Corralejo, con 5 mil 700 m2, fue identificado como el segundo laboratorio más grande desmantelado en el sexenio y representó pérdidas estimadas en 347 mdd para el crimen. Ya suman cinco instalaciones inutilizadas y más de 400 millones de dólares de afectación. Al narco se le combate donde más le duele, en la caja. Bien ahí.

3. Impunidad. Una maestra fue asesinada a balazos en Manzanillo, gobernado por Rosa María Bayardo, mientras conducía acompañada de sus hijos. Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Isenco, fue víctima de un ataque directo que la Fiscalía de Colima, a cargo de Alejandro García, investiga bajo protocolo de feminicidio. Hasta ahora no hay detenidos. El crimen ocurre bajo el gobierno de Indira Vizcaíno, cuya administración enfrenta el asesinato de una mujer frente a sus hijos y una investigación que comienza con tropiezos. En Colima, la violencia ya es un lastre muy obvio.

4. Vulnerables. El asesinato de Zenyazen Escobar, diputado de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz, coloca a Rocío Nahle ante un problema inocultable, la seguridad que su gobierno presume no alcanzó a uno de los suyos. El legislador fue hallado muerto por arma de fuego; no hay detenidos ni móvil. Mientras la Fiscalía investiga, Ricardo Ahued, secretario de Gobierno, se apresuró a señalar que no se trataba de un atentado. Nahle debe responder , no sólo dar condolencias. ¿Cómo garantizar seguridad a la entidad si ni siquiera puede proteger a sus funcionarios?

5. Lealtad. Beatriz Mojica pone el dedo en una de las heridas de Morena en Guerrero, y advierte que las ambiciones personales no pueden estar por encima del movimiento transformador. La senadora con licencia recuerda que la lealtad no se presume, se demuestra cuando vienen los momentos complicados. Pide a quienes compitan por la candidatura aceptar el resultado de la encuesta y, al ganador, abrir las puertas; a los demás, seguir trabajando en territorio. Morena asegura que pertenece a su militancia y al pueblo. El reto será comprobarlo cuando llegue la hora de repartir candidaturas. Ahí es donde la unidad se pone a prueba.