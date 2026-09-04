Receta de galletas de amaranto con chispas de chocolate: un snack crujiente y casero

El amaranto es un ingrediente tradicional sumamente valorado por su gran versatilidad en la cocina contemporánea y su agradable textura crujiente. Al integrarlo en la elaboración de recetas horneadas, aporta una ligereza muy especial que combina perfectamente con matices dulces.

Además, al mezclar este cereal con trozos de cacao o chispas, se consigue un equilibrio maravilloso de sabores que convierte a estas galletas en la alternativa perfecta para acompañar una taza de café caliente por la tarde, o bien para consentir a toda la familia con un aperitivo saludable hecho completamente en casa.

Receta de galletas de amaranto con chispas de chocolate Canva

Ingredientes para preparar galletas de amaranto

Para elaborar esta exquisita receta necesitarás reunir ingredientes muy sencillos que aportan una consistencia firme, un aroma delicioso y un toque dulce irresistible para todos en el hogar:

1.5 tazas de amaranto natural inflado

1 taza de harina (puedes utilizar harina de trigo, de avena o la opción de tu preferencia)

1/2 taza de chispas de chocolate para repostería

1 huevo a temperatura ambiente

1/4 de taza de miel de abeja o tu endulzante favorito

3 cucharadas de aceite vegetal o aceite de coco líquido

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal fina

Receta de galletas de amaranto con chispas de chocolate Canva

Pasos para la elaboración de la receta

El procedimiento de preparación es sumamente práctico y no requiere de herramientas complejas en la cocina. Sigue con atención cada una de estas instrucciones para obtener un horneado perfecto:

Precalentar el horno: Configura la temperatura a 180 °C y coloca una hoja de papel encerado sobre la bandeja de hornear para evitar que las piezas se peguen. Mezclar ingredientes húmedos: En un tazón grande, bate el huevo junto con la miel, el aceite vegetal y la esencia de vainilla hasta integrar todo por completo. Integrar los secos: Agrega gradualmente la harina, el polvo para hornear, la pizca de sal y el amaranto. Mezcla suavemente con una espátula hasta formar una masa maleable. Agregar el chocolate: Incorpora las chispas de chocolate distribuyéndolas de manera uniforme por toda la preparación. Formar las galletas: Toma pequeñas porciones con una cuchara, dales forma circular con las manos y colócalas en la bandeja guardando suficiente distancia. Hornear: Lleva al horno durante 12 a 15 minutos o hasta que notes los bordes dorados. Retira y deja enfriar.

Receta de galletas de amaranto con chispas de chocolate Canva

Consejos para lograr la textura perfecta

Si deseas que las galletas conserven su crocantez sin perder frescura, es fundamental dejar que se enfríen por completo sobre una rejilla antes de guardarlas.

Consérvalas dentro de un recipiente de vidrio bien cerrado a temperatura ambiente. Asimismo, puedes personalizar la mezcla agregando nueces, almendras picadas o arándanos secos para darles un toque aún más especial a tus galletas caseras.