Prepara una deliciosa agua de tamarindo, el acompañamiento perfecto de la mesa mexicana que cumple con dos objetivos: es una receta que puedes hacer día a día y es ideal para equilibrar cualquier platillo.

Dentro de la diversidad de las aguas frescas tradicionales de México, el agua de tamarindo destaca por un perfil de sabor único que solemos ver en puestos de calle, fondas de barrio y grandes banquetes.

Para invierno, tenemos su versión en ponche; pero para el resto del año, la opción fresca es fundamental en la cocina. Y, si pensabas que el tamarindo era mexicano, ¡estás en un error! Tiene sus orígenes en las sabanas secas de África tropical.

Tras su cultivo y extensión por la India, llegó a tierras americanas durante el periodo colonial español. Hoy en día, es en las regiones cálidas del Pacífico mexicano donde se cultiva la pulpa con gran éxito, para dulces, salsas y vitroleros de agua fresca.

Preparar agua de tamarindo desde cero utilizando la fruta al natural transforma por completo la experiencia culinaria. Conviértela en el acompañamiento perfecto y obtén unos resultados que no tienen nada que envidiar a la versión de sobrecito.

Receta de agua de tamarindo Canva

Receta de agua de tamarindo

Ingredientes:

500 g de vainas de tamarindo fresco al natural (con cáscara y semillas)

3.5 litros de agua potable

1 taza a 1 ¼ tazas de azúcar estándar, azúcar mascabado o 1 cono de piloncillo rallado (ajustar al gusto)

Hielos al gusto

Opcional para decorar: Rodajas de limón verde o escarchado de vaso con sal y chile en polvo

Preparación:

Toma las vainas de tamarindo y presiónalas suavemente con los dedos para romper la cáscara exterior. Retira por completo la cáscara dura y las venas fibrosas que recubren la pulpa oscura. Enjuaga la pulpa pelada brevemente bajo el chorro de agua fría para eliminar cualquier residuo de polvo o tierra. En una olla mediana, coloca las vainas peladas y vierte 1.5 litros de agua. Lleva la olla a fuego medio-alto hasta que alcance el punto de ebullición. Reduce el fuego a nivel bajo y cocina durante 15 a 20 minutos. Verás cómo la pulpa se infla, absorbe agua y se vuelve muy suave. Retira la olla del fuego y agrega el azúcar o el piloncillo mientras el líquido siga muy caliente. Remueve bien con una cuchara hasta que el endulzante se disuelva por completo. Deja enfriar la mezcla hasta que esté tibia o a temperatura ambiente. Con las manos limpias, introduce los dedos en la olla tibia y frota la pulpa contra las semillas. Retira y desecha todas las semillas desnudas. Transfiere la mezcla de agua, pulpa desprendida y jarabe al vaso de la licuadora. Licúa durante 30 a 45 segundos para homogeneizar la fibra fina sin triturar residuos duros. Coloca un colador de malla media sobre una jarra grande o vitrolero de 4 litros. Vierte el concentrado licuado a través del colador, apoyándote con una cuchara para presionar los restos de fibra más gruesa y aprovechar todo el extracto. Agrega los 2 litros de agua fría restantes a la jarra y revuelve; ajustar el azúcar. Añade abundante hielo a la jarra o directamente en cada vaso al momento de servir. Remueve el agua de tamarindo antes de servir, ya que la pulpa natural tiende a asentarse en el fondo.

Receta de agua de tamarindo Canva

Agua de tamarindo por método de remojo en frío:

Vierte agua hirviendo sobre la fruta pelada y déjala reposar durante varias horas sin fuego directo. Este proceso preserva notas ácidas más brillantes y frutales, pero requiere un trabajo manual más vigoroso para separar la pulpa de las fibras y las semillas duras.

Receta de agua de tamarindo Canva

¿Por qué el tamarindo limpia el paladar?

El éxito del agua de tamarindo en la mesa mexicana no es casualidad; responde a principios de maridaje donde la acidez natural de la pulpa de tamarindo funciona como un "limpiador" del paladar.

Los ácidos orgánicos disuelven momentáneamente la capa lipídica que las grasas de los platillos dejan en la lengua, refrescando las papilas gustativas entre cada bocado.

Asimismo, la acidez de esta bebida ayuda a amortiguar la sensación de picor abrasivo provocada por los chiles secos y frescos, permitiendo percibir mejor los matices de especias como el comino, el orégano o el clavo presentes en los guisados tradicionales.

Goza de un agua de tamarindo para refrescar el paladar, pero también para potenciar y aligerar la riqueza de la gastronomía nacional con su sabor.