Burger King confirma menú de Dragon Ball en México: cuándo, qué incluye y cuáles son las figuras

Burger King confirmó el menú de Dragon Ball en México y los fanáticos están enloqueciendo; incluirá platillos temáticos y figuras coleccionables para todos los fans de este anime.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el menú temático estará disponible por tiempo limitado en los establecimientos de Burger King en México y otros países de Latinoamérica.

Menú temático de Dragon Ball en Burger King México

Burger King confirma menú de Dragon Ball en México. @burgerking

Las primeras filtraciones del crossover entre la serie animada y la compañía de hamburguesas se dieron en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, los fanáticos de Dragon Ball preguntaron si la iniciativa también llegaría a Latinoamérica.

Para sorpresa de todos los fans en México, las buenas noticias llegaron este viernes 4 de septiembre, con la confirmación de la propia cadena de hamburguesas.

A través de un breve video, la cuenta oficial de Burger King México confirmó que el crossover con el anime de Toei Animation llegará a nuestro país.

En tanto, la misma publicación se compartió en redes sociales de Argentina, Colombia y Chile. En todos los casos, el material promocional sólo muestra el logotipo del restaurante con un aura de Super Saiyajin Blue.

¿Cuándo estará disponible en México?

Burger King confirma menú de Dragon Ball en México. @burgerking

Por el momento, la cadena no ha revelado la fecha exacta para el lanzamiento del menú temático de Dragon Ball en México.

Por ahora, el anuncio oficial se limita a decir que la colaboración entre Burger King y Dragon Ball Super comenzará "muy pronto", sin brindar una fecha específica.

No obstante, se ha filtrado que el menú temático de Dragon Ball Super podría llegar a los restaurantes Burger King de todo el país a partir del lunes 7 de septiembre, por lo que se recomienda estar pendientes de las redes sociales oficiales de la cadena.

¿Qué incluye el menú de Dragon Ball Super de Burger King?

Aunque se desconoce con total certeza en qué consistirá la promoción temática de Dragon Ball Super en México, se espera que la colaboración incluya el mismo contenido que en el resto de los países. Es decir:

Nuggets de pollo de 10 piezas, servidos con salsa Super Saiyan (una salsa dulce y picante al estilo teriyaki inspirada en Dragon Ball Super).

Dragon Ball Burst Lemonade : Limonada de mango y melocotón con perlas de tapioca explosivas con sabor a mango, al estilo de las Esferas del Dragón.

Papas fritas clásicas de tamaño mediano.

1 de las 6 figuras exclusivas coleccionables de los personajes de la franquicia.

Para los niños el paquete incluye una hamburguesa con queso o 4 o 6 nuggets de pollo, además de una guarnición, una bebida, una corona temática y una de las seis figuras disponibles.

Figuras de Dragon Ball coleccionables

Burger King confirma menú de Dragon Ball en México. @burgerking

Con el menú temático, las personas podrán coleccionar algunas de las siguientes figuras:

Goku

Goku Super Saiyajin Blue

Vegeta

Vegeta Super Saiyajin Blue

Piccolo

Beerus

Cabe destacar que, con la colaboración especial, las coronas clásicas de Burger King contarán con ilustraciones de Goku y otros protagonistas del anime.

Este crossover se pondrá en marcha poco antes del estreno oficial de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime de 2015 que debutará en octubre de 2026. Este remake readaptará los arcos de Bills, la Resurrección de Freezer y el Torneo de Champa con una mejor animación.

¿Qué saber sobre Dragon Ball Super: Beerus?

Se trata de una versión renovada de los primeros acontecimientos de Dragon Ball Super, producida por Toei Animation a partir de la historia y los diseños originales de Akira Toriyama. La serie retomará el encuentro entre Goku y Beerus, el Dios de la Destrucción, pero con escenas redibujadas, una animación actualizada y cambios en la narrativa respecto a la emisión original.

La trama se desarrolla después de la derrota de Majin Buu. Beerus despierta de un largo sueño y comienza a buscar al legendario Super Saiyajin Dios, una búsqueda que lo lleva hasta la Tierra y lo enfrenta con Goku y sus amigos. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa dentro de la historia de los guerreros Z.

El estreno en Japón está programado para el domingo 11 de octubre de 2026, a las 11:15 p. m., de acuerdo con el horario japonés. La producción también contará con nueva música: “ONOGAMI”, de MEGATERA・ZERO, será el tema de apertura, mientras que “Kan Peki No Peki”, interpretada por VK Blanka, estará presente en los créditos finales.

En México, sin embargo, todavía quedan varias dudas por resolver. Hasta ahora no se ha confirmado una fecha de estreno para el país ni la plataforma que llevará la serie a Latinoamérica. Tampoco se ha anunciado oficialmente si regresará el elenco del doblaje latino de Dragon Ball Super, por lo que aún se desconoce si Mario Castañeda y otras voces conocidas volverán a interpretar a los personajes.

Aunque el proyecto está centrado inicialmente en la historia de Beerus y La batalla de los dioses, el material promocional también apunta a una revisión de otros acontecimientos de los primeros episodios de Dragon Ball Super, como la resurrección de Freezer. Toei Animation lo ha definido como una “ENHANCED edition”, por lo que la propuesta busca darle una nueva presentación visual y narrativa a una historia que los seguidores de la franquicia ya conocen.