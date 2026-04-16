Prepara unos auténticos hot dogs estilo Sonora, ¡el arte del ‘dogo’ en casa! Este snack es una representación de la evolución culinaria más fascinante del norte de México; ¡es un fenómeno y receta con identidad propia!

A diferencia del hot dog tradicional, el dogo sonorense es una obra de ingeniería gastronómica donde el pan artesanal, la salchicha envuelta en tocino y una montaña de complementos crean una experiencia sensorial inigualable.

Tiene una enorme influencia fronteriza de los Estados Unidos, especialmente en ciudades como Hermosillo y Ciudad Obregón.

La magia de este platillo reside en la complejidad de sus capas. No se trata simplemente de una salchicha en un pan; es un equilibrio milimétrico entre lo salado del tocino, la cremosidad de la mayonesa casera, la frescura de los vegetales y el toque picante de los chiles locales.

En Sonora, el ritual de "ir por unos dogos" es una parte esencial de la vida nocturna; prepáralo en casa y disfruta de estos hot dogs directamente a tu mesa.

Hot dogs ‘dogos’ estilo Sonora Canva

Hot dogs estilo Sonora (dogo)

Ingredientes:

4 salchichas de pavo o cerdo, de preferencia tipo "Winny" o de buena longitud

4 rebanadas de tocino ahumado; deben ser largas y delgadas para poder envolver la salchicha completamente

4 panes para hot dog estilo Sonora (pan de Virginia, artesanal y muy suave)

200 g de frijoles bayos, cocidos enteros (no refritos), con un poco de su caldo pero bien escurridos al servir.

2 tomates rojos medianos, firmes, picados en cubos pequeños

½ cebolla picada finamente en crudo

½ cebolla cortada en tiras para acitronar en la plancha

150 g de mayonesa

Mostaza y catsup

Crema de chipotle (opcional)

4 chiles güeros

1 manojo de cebollitas de cambray

Preparación:

Envuelve cada salchicha con una tira de tocino en espiral. Asegura las puntas si es necesario (aunque si el tocino es delgado, se pegará solo al cocinarse). En una sartén grande a fuego medio, coloca las salchichas. No necesitas aceite; la grasa del tocino será suficiente. En el mismo espacio, pon los chiles caribe, las cebollitas de cambray y la cebolla en tiras. Cocina hasta que el tocino esté crujiente y los vegetales tengan marcas doradas. Pon una vaporera o usa un colador sobre agua hirviendo. Deja el pan solo 30 a 45 segundos hasta que esté extremadamente suave. Para hacer el dogo: abre el pan (con cuidado de no romperlo), coloca la salchicha con tocino; agrega una hilera generosa de frijoles bayos. Cubre con el tomate y la cebolla (cruda o asada, según prefieras). Baña con la mayonesa fluida, hilos de catsup y mostaza. Sirve en un plato alargado con el chile güero asado y la cebollita de cambray a un costado.

Hot dogs ‘dogos’ estilo Sonora Canva

¿Con qué acompañar los dogos?

Un hot dog estilo Sonora rara vez se consume solo; el acompañamiento por excelencia son los chiles güeritos, los cuales se asan a la plancha hasta que la piel se ampolla y se tornan suaves. A menudo, estos chiles se rellenan con queso o se bañan en salsa de soya y limón ("chiles toritos").

Para beber, la tradición dicta que se debe acompañar con un refresco de vidrio bien frío, preferiblemente de cola, que ayuda a limpiar el paladar entre los bocados cargados de grasa y picante.

Hot dogs ‘dogos’ estilo Sonora Canva

Hot dog estilo Sonora: ¿Hermosillo o Ciudad Obregón?

Aunque el estado comparte la pasión por el platillo, existen debates amistosos sobre quién prepara el mejor dogo. En Hermosillo, la capital, se enorgullecen de la altura de su pan y la variedad de sus barras de ingredientes, donde es común encontrar ingredientes gourmet como champiñones al ajillo o tocino extra.

Por otro lado, en Ciudad Obregón, existe una tendencia hacia la simplicidad perfecta y el uso de ingredientes muy frescos del valle.

Las diferencias pueden parecer sutiles para un foráneo, pero para un sonorense, el estilo de corte de la verdura, el tipo de chile que se ofrece para acompañar y la consistencia de la mayonesa son marcas registradas de su identidad municipal.

Disfruta de estos auténticos hot dogs ‘dogos’ estilo Sonora; el límite de lo que puede llevar lo pone la imaginación y tus ganas de cocinar.