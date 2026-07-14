Receta de galleta con chochitos de colores, la clásica de las panaderías mexicanas

La auténtica galleta con chochitos de colores evoca el olor dulce de la infancia y las tardes de panadería mexicana.

Preparar este postre clásico en casa garantiza una textura perfecta, suave en el centro pero sumamente crujiente por fuera debido al azúcar. La combinación de una masa ligera de mantequilla con el toque festivo de las grageas multicolores transforma cualquier merienda en un momento especial.

Esta receta tradicional se basa en técnicas de repostería casera que aseguran galletas firmes que no pierden su forma durante la cocción. Al dominar el orden del batido y la temperatura del horno, replicarás con exactitud la consistencia de las panaderías tradicionales de México.

Receta de galleta con chochitos de colores Canva

Galleta con chochitos de colores: Ingredientes exactos para una masa perfecta

Para preparar estas tradicionales galletas mexicanas, es indispensable medir los ingredientes con precisión para evitar que la masa se extienda demasiado en el horno.

Ingredientes

250 gramos de harina de trigo de todo uso.

125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente (pomada).

100 gramos de azúcar blanca refinada.

1 huevo grande entero a temperatura ambiente.

5 mililitros de extracto natural de vainilla.

5 gramos de polvo para hornear (levadura química).

2 gramos de sal fina de mesa.

100 gramos de chochitos de colores (grageas de azúcar).

Receta de galleta con chochitos de colores Canva

Galletas tradicionales con grageas: El paso a paso definitivo

El éxito de esta preparación radica en no sobrebatir la masa y mantener la temperatura ideal antes de introducir las charolas al calor.

Batido y acremado de la base

Acrema (batir la grasa hasta que se aclare y esponje) la mantequilla junto con el azúcar en un tazón amplio hasta obtener una consistencia pálida. Agrega el huevo entero y el extracto de vainilla, batiendo vigorosamente hasta que se integren por completo y no queden grumos.

Decoración con chochitos y horneado

Forma esferas del tamaño de una pelota de golf y presiónalas ligeramente contra un plato lleno de chochitos de colores. Coloca las piezas en una charola con papel para hornear, dejando cinco centímetros de separación entre cada una de ellas. Hornea a 180°C durante 15 minutos o hasta que las bases luzcan ligeramente doradas antes de retirarlas del calor.

Receta de galleta con chochitos de colores Canva

Consejos técnicos para unas galletas de panadería perfectas

Un error común al hornear estas piezas es la pérdida de los colores brillantes de las grageas por exceso de calor. Para evitarlo, se recomienda refrigerar las galletas armadas durante 10 minutos exactos antes de introducirlas al horno precalentado.

El choque térmico estabiliza la grasa de la mantequilla, permitiendo que la galleta mantenga su grosor y los chochitos no se destiñan. Al sacarlas del horno, déjalas enfriar por completo en una rejilla para que terminen de adquirir su clásica textura crujiente.

Preparar en casa una deliciosa galleta con chochitos de colores es la forma perfecta de revivir las mejores tradiciones culinarias de las panaderías mexicanas. Sigue cada paso con atención, enciende tu horno hoy mismo y comparte en los comentarios cómo te quedó esta receta.