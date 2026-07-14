Feria de la Torta 2026 en CDMX: Fechas, sede, costos y todo lo que podrás comer

Prepara el estómago para disfrutar de la edición número 21 de la Feria de la Torta 2026 en CDMX. Conoce las fechas, sede, costos y todo lo que podrás comer en este evento gastronómico.

La torta no es simplemente una comida rápida; es un monumento al ingenio nacional, un escudo contra el hambre del día a día y un festín que se disfruta por igual en una esquina transitada que en el escritorio de una oficina.

Por ello, no es de extrañar que la capital del país rinda un tributo a este icónico platillo. Prepárate, porque la Feria de la Torta de este año promete desafiar las leyes de la física y de tu propio estómago.

Este festival gastronómico regresa con más fuerza, sabor y expositores dispuestos a ganarse tu corazón a través del paladar. Olvídate de las dietas restrictivas por unos días, pues entrar a este recinto es sumergirse en un mar de aromas donde el olor a milanesa recién frita, el quesillo fundiéndose a la plancha y el chorizo chisporroteante te darán una bienvenida digna de reyes.

Ya seas un purista de la clásica torta de jamón o un buscador de experiencias exóticas, este es el lugar donde todos los caminos del antojo convergen.

Feria de la Torta 2026 en CDMX Canva

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Feria de la Torta 2026?

La Feria de la Torta se llevará a cabo del 30 de julio al 2 de agosto, de acuerdo con carteles difundidos en redes sociales, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena

Podrás asistir a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche; aunque el día de la inauguración, se abrirá el evento a partir de las 3 de la tarde.

Esto significa que tienes el pretexto perfecto para ir a desayunar una torta ligera, regresar por una monumental a la hora de la comida, o cerrar el día cenando con música en vivo de fondo.

Feria de la Torta 2026 en CDMX Canva

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de la Torta?

La entrada a la Feria de la Torta 2026 es completamente gratuita. No necesitas adquirir boletos con anticipación, registrarte en ninguna plataforma o pagar por cruzar el umbral del recinto.

El acceso a la explanada, a las zonas de exposición, a los talleres y a los conciertos artísticos no tiene costo alguno. Sin embargo, el gasto real es el consumo dentro del festival.

Al haber más de 90 expositores, los precios de las tortas variarán enormemente dependiendo de los ingredientes, el tamaño y la complejidad de la preparación.

Podrás encontrar opciones tradicionales y de tamaño estándar que van desde los 60 hasta los 120 pesos mexicanos. Pero si tu paladar se pone más exigente, podrías estar gastando hasta 400 pesos.

Recuerda también destinar una parte de tu presupuesto a las aguas frescas, refrescos o cervezas artesanales para pasar el bocado, además de los postres tradicionales que suelen ofrecerse en los alrededores de la feria.

Feria de la Torta 2026 en CDMX Canva

¿Qué actividades habrá en la Feria de la Torta 2026?

Además de comer todas las tortas que se te antojen, podrás disfrutar de talleres y demostraciones culinarias en vivo de la mano de torteros profesionales. Aprenderás los secretos detrás del marinado perfecto para la carne de alambre, cómo lograr un empanizado crujiente sin que absorba exceso de grasa, o la ciencia detrás de la elaboración de un pan de telera perfecto.

Prepárate para hacer un gasto en comida que puedas llevar a casa, como la adquisición de salsas súper picantes, mermeladas orgánicas, quesos artesanales de diversas regiones del país y dulces tradicionales mexicanos para cerrar con un broche dulce tu jornada en la Feria de la Torta 2026.

Además, habrá presentaciones musicales durante los días del evento, siendo el grupo Perfume con ARM de Mujer quien se encargue de la inauguración. Pero también espera la actuación de Los Askis y otros.

La edición de este año de la Feria de la Torta en CDMX busca saciar el apetito de miles de chilangos y turistas hambrientos; con un ambiente completamente familiar, ¡la cita es obligada!