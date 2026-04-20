Conoce cuál es el origen de la carlota, ¡el postre con el nombre más aristocrático de la historia! Detrás de cada capa de crema y fruta se esconde un árbol genealógico que se extiende por las cortes más influyentes de Europa, entrelazando la diplomacia, el arte culinario y la devoción real en un solo molde.

Pocos postres logran evocar tanta nostalgia y elegancia simultáneamente como la carlota, incluso en México tenemos la nuestra. Para muchos, este nombre trae a la mente una estructura arquitectónica de bizcochos de soletilla que resguardan una crema bávara aterciopelada; para otros, es el refrescante postre casero de limón que corona las comidas familiares.

Sin embargo, la carlota no nació en la cocina de una abuela por azar, sino que es el resultado de la evolución de la "alta cocina" francesa y británica del siglo XVIII y XIX. Su nombre, que resuena con autoridad monárquica, ha sido objeto de debates entre historiadores gastronómicos que intentan rastrear a cuál de todas las "Charlottes" de la nobleza se le rinde homenaje.

¿Cuál es la historia de la carlota? Canva

¿Cuál es el verdadero origen de la carlota?

Se dice que la carlota fue nombrada en honor a la Reina Charlotte (Carlota de Mecklemburgo-Strelitz), esposa del Rey Jorge III de Inglaterra, conocida por su apoyo a los cultivadores de manzanas y su carácter protector de las artes.

Se trataba de un postre horneado que utilizaba pan untado con mantequilla como molde para una compota de manzana caliente.

Sin embargo, el giro de tuerca que convirtió a la carlota en el ícono que conocemos hoy ocurrió en la década de 1810 con Marie-Antoine Carême, el arquitecto de la cocina francesa moderna.

Carême, quien trabajaba para el Zar Alejandro I de Rusia, decidió que el postre no debía hornearse. En su lugar, utilizó los famosos biscuits à la cuillère (bizcochos de soletilla o "ladyfingers") para crear una corona exterior y la rellenó con una sofisticada crème bavaroise.

A esta creación la bautizó como Charlotte Russe, un homenaje diplomático a su empleador ruso, pero el nombre "Charlotte" también hacía referencia a la Princesa Charlotte de Gales, la única hija del futuro Jorge IV, para quien Carême también había trabajado.

Así, la carlota rusa se convirtió en un símbolo de la haute cuisine: un postre que no requería fuego, sino paciencia, técnica de moldeado y acceso a ingredientes de lujo como la vainilla y la crema espesa.

Esta versión fría permitió que la carlota viajara por las mesas de la aristocracia europea, estableciendo un estándar de estética que perdura hasta nuestros días en las pastelerías de lujo de París y Viena.

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De las cortes europeas a la cocina mexicana

Si bien la historia de la carlota comenzó con manzanas calientes y cremas francesas, su trayectoria en América Latina, y específicamente en México, tomó un camino fascinante y democrático.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la influencia de la cocina francesa en México (durante el Porfiriato) era absoluta. Las familias acomodadas buscaban replicar las Charlottes de Carême, pero la adaptación local y la llegada de nuevos productos industriales en el siglo XX transformaron el concepto radicalmente.

La versión que hoy conocemos como carlota de limón es un fenómeno de adaptación cultural. En lugar de los laboriosos bizcochos de soletilla, se adoptaron las galletas María (de origen británico, curiosamente), y la crema bávara fue sustituida por una mezcla de leche condensada, leche evaporada y jugo de limón verde.

Esta variante eliminó la necesidad de gelatina y refrigeración técnica compleja, permitiendo que el postre se popularizara en todos los estratos sociales.

A pesar de ser un postre "refrigerado" y no una charlotte técnica en el sentido francés estricto, conserva el nombre histórico porque mantiene la esencia del montaje: capas de un elemento seco (galleta) que se hidratan y sostienen un relleno cremoso.

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Otras curiosidades de la carlota

La carlota no es un bloque monolítico; es un concepto elástico. En los Estados Unidos de principios del siglo XX, la Charlotte Russe se vendía en vasos de cartón en las esquinas de Nueva York, coronada con una cereza marrasquino, alejándose totalmente de su origen imperial.

Mientras tanto, en Francia, la Charlotte Malakoff añadía almendras y licores a la mezcla, rindiendo homenaje a las victorias militares en Crimea.

La persistencia del nombre "Carlota" en la historia gastronómica se debe a su sonoridad y a la imagen de refinamiento que proyecta. No importa si el relleno es de fresas, chocolate o maracuyá; el acto de alinear los bizcochos alrededor del molde sigue siendo un ritual de respeto a una técnica que tiene más de doscientos años de antigüedad.

La carlota es un postre que exige ser visto antes de ser devorado, posee el nombre más aristocrático de la historia, ¡pero es parte de las mesas de todo el mundo!