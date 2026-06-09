Conoce esta receta de shakshuka, huevos ahogados estilo Medio Oriente para revivir tus mañanas con una preparación del otro lado del mundo que terminará por conquistarte.

Este plato consiste esencialmente en huevos escalfados o ahogados que se cocinan sumergidos en una salsa de tomate espesa, pimientos picantes, cebolla, ajo y especias que perfuman todo el hogar.

Más que un simple desayuno con huevo, representa una filosofía culinaria donde los ingredientes más humildes de la tierra se elevan mediante el uso maestro del fuego, el tiempo y el condimento.

El shakshuka es originario de la región del Magreb y nació como una comida comunitaria, económica y reconfortante. Fueron los inmigrantes judíos tunecinos y magrebíes quienes lo introdujeron en el Mediterráneo oriental a mediados del siglo XX, adaptándolo a los ingredientes locales y transformándolo en un fenómeno global.

Prepara el shakshuka y disfruta del contraste entre la acidez dulce de los tomates caramelizados, el toque del comino y el pimentón, y la untuosidad de una yema de huevo líquida que se rompe para amalgamar todo. ¡El mejor plato para revivir tus mañanas!

Receta de shakshuka Canva

Receta de shakshuka

Ingredientes:

5 huevos grandes

1 lata de jitomates enteros pelados

1 pimiento morrón rojo grande, cortado en tiras finas

1 cebolla amarilla mediana, finamente picada

3 dientes de ajo machacados

1 chile jalapeño o serrano (opcional), sin semillas y picado

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado (paprika)

½ cucharadita de cúrcuma molida

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Para decorar: un puñado de cilantro fresco o perejil picado, 50 g de queso feta desmoronado

Preparación:

Coloca la sartén a fuego medio y añade las dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté tibio (evita que humee), incorpora la cebolla picada y el pimiento morrón rojo. Cocina durante aproximadamente 5 a 7 minutos, removiendo constantemente, hasta que la cebolla se vuelva translúcida y los pimientos comiencen a ablandarse y caramelizarse en los bordes. Si optaste por usar chile picante fresco, este es el momento de añadirlo. Añade el ajo picado, el comino, el pimentón dulce y la cúrcuma directamente sobre los vegetales sofritos. Cocina esta mezcla durante exactamente 1 minuto. Vierte los jitomates enlatados (junto con su jugo) en la sartén; sazona con sal y pimienta negra. Reduce el fuego a nivel medio-bajo y permite que la salsa hierva a fuego lento durante 10 a 12 minutos sin tapar, hasta que espese. Con la parte posterior de tu cuchara de madera, haz pequeños huecos o "nidos" en la salsa de jitomate (cuatro o cinco, dependiendo de la cantidad de huevos). Rompe cada huevo individualmente en una taza pequeña primero y luego deslízalo con cuidado dentro de cada hueco. Sazona la parte superior de cada huevo con una pizca milimétrica de sal. Baja el fuego al mínimo y cubre la sartén con la tapa. Deja cocinar tapado durante unos 5 a 8 minutos. Retira la sartén del fuego, quita la tapa y decora inmediatamente espolvoreando el queso feta desmoronado, seguido por el cilantro o perejil fresco picado. Sirve de inmediato el shakshuka.

Receta de shakshuka Canva

Variaciones regionales del shakshuka:

Menemen (Turquía): los huevos se baten y se revuelven directamente con los jitomates, pimientos verdes finos y abundante aceite de oliva, logrando una consistencia cremosa y homogénea similar a un revuelto húmedo.

los huevos se baten y se revuelven directamente con los jitomates, pimientos verdes finos y abundante aceite de oliva, logrando una consistencia cremosa y homogénea similar a un revuelto húmedo. Huevos rancheros (México): los huevos se fríen por separado y se montan sobre tortillas de maíz ligeramente pasadas por aceite, bañándose posteriormente con una salsa de tomate cocida o frita y acompañándose con frijoles refritos.

los huevos se fríen por separado y se montan sobre tortillas de maíz ligeramente pasadas por aceite, bañándose posteriormente con una salsa de tomate cocida o frita y acompañándose con frijoles refritos. Huevos en purgatorio (Italia): los huevos se ahogan en una salsa marinara clásica que destaca por el uso de albahaca fresca, ajo abundante y una generosa lluvia de queso Parmigiano-Reggiano o Pecorino Romano al final, omitiendo el comino y los pimientos característicos de la versión árabe.

Receta de shakshuka Canva

Acompañamientos del shakshuka:

Pan pita tibio

tibio P an jalá (un pan trenzado judío de miga sumamente esponjosa y rica en huevo)

(un pan trenzado judío de miga sumamente esponjosa y rica en huevo) Ensalada de pepino, jitomate e hinojo picados finamente con jugo de limón y menta

Una cucharada de tahini (pasta de sésamo) diluida con agua y limón

(pasta de sésamo) diluida con agua y limón Tazón de labneh (yogur colado concentrado) espolvoreado con za'atar

El despertar de los sentidos a través de la cocina tiene pocos embajadores tan potentes como la shakshuka, estos huevitos ahogados te encantarán.