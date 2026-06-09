Receta de pan de hamburguesa, ¡fácil, rendidor y delicioso!
¿Buscas el pan de hamburguesa perfecto? Logra bollos extra tiernos, dorados y con la humedad exacta usando ingredientes sencillos que ya tienes en casa.
El aroma a pan de hamburguesa recién horneado transforma cualquier cocina en un templo gastronómico irresistible. Lograr esa corteza dorada y un migajón esponjoso que soporte el jugo de la carne es un arte sencillo si dominas esta receta.
Pan de hamburguesa tierno: ingredientes con medidas exactas
Para obtener ocho bollos medianos y uniformes, es fundamental pesar cada componente con precisión. La pastelería y la panadería exigen exactitud para activar correctamente el gluten y la levadura.
Ingredientes
- 325 gramos de harina panadera de fuerza media.
- 155 mililitros de leche entera tibia.
- 5 gramos de levadura seca de panadería.
- 1 pieza de huevo mediano (aproximadamente 50 gramos).
- 10 gramos de azúcar blanco refinado.
- 5 gramos de sal fina de mesa.
- 15 mililitros de aceite de oliva virgen extra.
- Cantidad necesaria de agua limpia para barnizar.
- 15 gramos de semillas de sésamo (ajonjolí) para decorar.
Receta de pan de hamburguesa: el paso a paso definitivo
Sigue este procedimiento técnico detallado para asegurar una textura aireada. Recuerda respetar los descansos de la masa para que los panecillos dupliquen su volumen sin perder su estructura.
- Activación e integración de los secos. En un cuenco amplio, mezcla la harina, la sal y el azúcar blanco. Haz un hueco en el centro, añade la levadura seca y vierte la leche entera tibia despacio mientras integras todo con movimientos circulares.
- Adición de grasas y amasado principal. Incorpora el huevo previamente batido y el aceite de oliva a la mezcla anterior de forma homogénea. Amasa firmemente sobre una mesa limpia durante diez minutos hasta obtener una textura lisa, elástica y completamente uniforme.
- Primera fermentación controlada. Engrasa tus manos con unas gotas de aceite, forma una bola perfecta con la masa y colócala en el recipiente. Tapa la superficie con un paño húmedo y permite que repose durante noventa minutos en un lugar cálido.
- Divide por pieza. Coloca la masa fermentada sobre la mesa ligeramente enharinada y presiona suavemente con las yemas para desgasificar (retirar el exceso de aire). Corta ocho porciones idénticas de 70 gramos cada una y ejerciendo presión circular para tensar la superficie.
- Decoración superior. Ubica los bollos en una bandeja con papel para horno, pincélalos con agua y déjalos fermentar por cuarenta minutos. Transcurrido el tiempo, vuelve a barnizar con extrema delicadeza para no bajar el volumen y espolvorea las semillas de sésamo.
- Horneado y enfriamiento en rejilla. Introduce la bandeja en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo, evitando activar el aire. Hornea durante quince minutos hasta que alcancen un tono dorado, retíralos y déjalos enfriar sobre
Preparar tu propio pan de hamburguesa eleva el nivel de calidad de tu cenas y garantiza un alimento fresco y libre de conservadores artificiales. Experimenta la satisfacción de crear una masa perfecta desde cero y sorprende a tu familia en el próximo menú.