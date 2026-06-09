Receta de pan de hamburguesa, ¡fácil, rendidor y delicioso!

El aroma a pan de hamburguesa recién horneado transforma cualquier cocina en un templo gastronómico irresistible. Lograr esa corteza dorada y un migajón esponjoso que soporte el jugo de la carne es un arte sencillo si dominas esta receta.

Receta de pan de hamburguesa Canva

Pan de hamburguesa tierno: ingredientes con medidas exactas

Para obtener ocho bollos medianos y uniformes, es fundamental pesar cada componente con precisión. La pastelería y la panadería exigen exactitud para activar correctamente el gluten y la levadura.

Ingredientes

325 gramos de harina panadera de fuerza media.

155 mililitros de leche entera tibia.

5 gramos de levadura seca de panadería.

1 pieza de huevo mediano (aproximadamente 50 gramos).

10 gramos de azúcar blanco refinado.

5 gramos de sal fina de mesa.

15 mililitros de aceite de oliva virgen extra.

Cantidad necesaria de agua limpia para barnizar.

15 gramos de semillas de sésamo (ajonjolí) para decorar.

Receta de pan de hamburguesa: el paso a paso definitivo Canva

Receta de pan de hamburguesa: el paso a paso definitivo

Sigue este procedimiento técnico detallado para asegurar una textura aireada. Recuerda respetar los descansos de la masa para que los panecillos dupliquen su volumen sin perder su estructura.

Activación e integración de los secos. En un cuenco amplio, mezcla la harina, la sal y el azúcar blanco. Haz un hueco en el centro, añade la levadura seca y vierte la leche entera tibia despacio mientras integras todo con movimientos circulares. Adición de grasas y amasado principal. Incorpora el huevo previamente batido y el aceite de oliva a la mezcla anterior de forma homogénea. Amasa firmemente sobre una mesa limpia durante diez minutos hasta obtener una textura lisa, elástica y completamente uniforme. Primera fermentación controlada. Engrasa tus manos con unas gotas de aceite, forma una bola perfecta con la masa y colócala en el recipiente. Tapa la superficie con un paño húmedo y permite que repose durante noventa minutos en un lugar cálido. Divide por pieza. Coloca la masa fermentada sobre la mesa ligeramente enharinada y presiona suavemente con las yemas para desgasificar (retirar el exceso de aire). Corta ocho porciones idénticas de 70 gramos cada una y ejerciendo presión circular para tensar la superficie. Decoración superior. Ubica los bollos en una bandeja con papel para horno, pincélalos con agua y déjalos fermentar por cuarenta minutos. Transcurrido el tiempo, vuelve a barnizar con extrema delicadeza para no bajar el volumen y espolvorea las semillas de sésamo. Horneado y enfriamiento en rejilla. Introduce la bandeja en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo, evitando activar el aire. Hornea durante quince minutos hasta que alcancen un tono dorado, retíralos y déjalos enfriar sobre

Receta de pan de hamburguesa Canva

Preparar tu propio pan de hamburguesa eleva el nivel de calidad de tu cenas y garantiza un alimento fresco y libre de conservadores artificiales. Experimenta la satisfacción de crear una masa perfecta desde cero y sorprende a tu familia en el próximo menú.