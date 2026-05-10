¡No sólo tequila! Otras bebidas típicas de Jalisco que debes probar

Jalisco es reconocido internacionalmente por ser la cuna del tequila, sin embargo, su tradición gastronómica va mucho más allá de esta bebida. En distintas regiones del estado existen preparaciones típicas que forman parte de la identidad cultural y que, especialmente en temporada de calor, se convierten en una opción refrescante.

Ponche de granada:

Entre estas bebidas destaca el ponche de granada, una preparación elaborada a base de jugo de granada, azúcar y, en algunos casos, tequila o mezcal, es artesanal. Su proceso de fermentación y su sabor ligeramente ácido lo convierten en una bebida tradicional que suele disfrutarse en el sur del estado.

Cantarito:

Otra bebida emblemática es el cantarito, elaborado con una mezcla de tequila, jugos cítricos y refresco de toronja. Su característica principal es la forma en la que se sirve, ya que se presenta en jarros de barro, lo que le aporta un toque distintivo. Es una bebida muy popular en zonas turísticas y festividades regionales.

Foto: Imagen generada con IA

Tejuino:

También forma parte de esta tradición el tejuino, una bebida de origen prehispánico hecha a base de maíz fermentado, piloncillo y limón. Su sabor único y su preparación artesanal lo han mantenido vigente a lo largo de generaciones, siendo común encontrarlo en mercados y plazas públicas.

Foto: Imagen generada con IA

Pajarete:

Por último, el pajarete es una bebida tradicional asociada principalmente con las zonas rurales del estado. Preparado con leche fresca y otros ingredientes dulces, ha sido parte de la cultura local desde hace décadas, especialmente en contextos de trabajo en el campo.

Estas bebidas reflejan la diversidad cultural de Jalisco y la riqueza de sus tradiciones, que continúan vigentes y forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Vampiros:

Los vampiros son una de las bebidas más tradicionales y populares de Jalisco. Este cóctel, conocido por su sabor fresco y picante, suele servirse en una bolsa con popote, convirtiéndose en una opción perfecta para disfrutar durante los días calurosos.

Su preparación combina jugo de limón y naranja, refresco de toronja, tequila, sal y una sangrita casera elaborada con jugo de naranja, jitomate, chile, limón y salsa picante, lo que le da ese toque tan característico entre dulce, cítrico y un poco picante.

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