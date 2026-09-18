Fuego amigo o son rumores

La nota corrió como reguero de pólvora: la presidenta Sheinbaum regañaba a Luz Elena González y a Juan Carlos Carpio, secretaria de Energía y director de Pemex. Fue una nota de Reuters, firmada por Adriana Barrera, basada en cuatro fuentes que estuvieron en la reunión en Palacio Nacional.

En la Secretaría de Energía, de plano, mencionan que eso es una total y absoluta mentira. Que no fue nada cierto. En otras palabras, que son puros chismes y, lo peor, grillas dentro del gobierno. Según la nota de Reuters, la presidenta Sheinbaum confrontó a González y a Carpio, por los datos del segundo trimestre, donde la producción de gasolina y diésel de Pemex seguían disminuyendo. Esto obligaba, dice la nota, a la importación costosa de gasolina y combustibles. También les recordaba los 12 accidentes sucedidos en el año a las refinerías. La nota hasta menciona que la Presidenta pidió a Luz Elena González poner en orden al sector.

Y… ¿no dijo nada de la CFE?

Sin embargo, hay algo raro. Curiosamente, la Presidenta nunca se refirió al otro gran actor de energía, ni lo tocó y ni se acordó, y vaya que tiene retos. Hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Esther Calleja. No es un secreto que Calleja ha estado en contra de aceptar la rectoría de la Sener, es decir de Luz Elena González y de su equipo.

Calleja no llegó con el equipo de la presidenta Sheinbaum, ya estaba en la CFE, es herencia de Manuel Bartlett, exdirector de la CFE, que no dejó que nadie más se interpusiera en sus designios, y que desde luego evitó la inversión privada en el sector de electricidad.

El desencuentro, los contratos mixtos

El punto de desencuentro es la apertura al sector privado en generación eléctrica renovable. Desde mayo, el gobierno de Sheinbaum lanzó la convocatoria para un paquete de proyectos, centrales eléctricas renovables y sistemas de almacenamiento. La CFE puede ir con el sector privado. El plan es fuerte, una inversión de 740 mil millones de pesos. Se trata de añadir 32 gigawatts de generación eléctrica para el año 2030.

En CFE quieren el control de los contratos

Un elemento clave para el crecimiento económico es contar con electricidad, sin ésta no habrá inversión. Ahí la importancia de tener mayor generación eléctrica y para lograrlo se han dado facilidades a la inversión de los privados. El subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas, ha estado al frente de la encomienda de Luz Elena González. El problema para la CFE es que hay un sector que no quiere soltar nada de generación eléctrica, quiere seguir manejando todo. No basta con la fórmula, ya de por sí complicada para los privados, de 54% público y 46% privado.

Coparmex y CCE lo saben

Así no van a participar los privados. Basta preguntarles a Juan José Sierra, presidente de Coparmex, o a José Medina Mora, presidente del CCE, que están interesados en que los contratos mixtos salgan bien. El Estado no cuenta con los recursos financieros ni la tecnología para ir solo a la generación de electricidad renovable. Necesita completarse con los privados. Una cuestión distinta, es por ejemplo, la transmisión donde el Estado mantiene el monopolio constitucional.

La Sener y la Presidencia van en el sentido correcto, tener inversión privada para impulsar la generación renovable, aunque al parecer hay grupos en la CFE que opinan lo contrario.

Buró-TransUnion con Mariano Zadeh

TransUnion había comprado la mayoría del Buró de Crédito en más de 600 millones de dólares. TransUnion lo compró a varios bancos y como parte de los cambios que vienen anuncia la llegada de Mariano Zadeh como su nuevo director (Chief Product Officer, CPO). Zadeh tiene experiencia en bancos, en las fintech, en medios de pago e innovación de productos digitales. Viene a desarrollar la oferta de soluciones de información del Buró de Crédito y, desde luego, gestión de riesgo. Se esperan nuevos productos para los consumidores. Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion Latinoamericana, considera que el cambio traerá una propuesta de valor. Es una compañía global de información que opera en 30 países, y cotiza en el New York Stock Exchange como TRU.

Fitch corrobora grado de inversión

Fitch ve más realistas las metas del paquete presupuestal 2027, en particular la de consolidación fiscal, el déficit fiscal se reduce de 4.1% a 3.9% del PIB. Ve una consolidación moderada en el paquete presentado por el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Llama la atención la propuesta de cobrar impuestos a las grandes empresas (eliminando muchas deducibilidades), de ir disminuyendo efectividad. Y plantea una reforma fiscal de mayor alcance para los siguientes años. Fitch corrobora su calificación de BBB-, que es grado de inversión para México.