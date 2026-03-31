Prepara unos tacos de suadero para celebrar el Día del Taco

Los tacos de pastor y los de suadero, son los más icónicos en la Ciudad de México. Uno de cerdo y otro de res, pero ambos mantienen el misterio de cómo se hacen. Aquí te revelamos el secreto para preparar tacos de suadero con una sencilla receta.

En los menús de las taquerías de la capital, lo más común es encontrar bistec, costilla, pastor y suadero. La forma más sencilla de distinguir al bistec de la costilla es que esta última lleva hueso, pero, ¿qué es el suadero?

Este corte es menos conocido en la cocina casera, viene de la res y es una carne grasa que está pegada a la parte interior de la piel, donde hay finas capas de carne. La zona de donde se obtiene es la parte baja, entre el pecho y la panza.

Sus principales características son la grasa intramuscular y la textura fibrosa de esta carne, lo que la hace perfecta para cocinarla lentamente por periodos prolongados.

La forma tradicional de preparar el suadero para tacos es confitado. Esta técnica consiste en cocer la carne lentamente en manteca. Pero si no quieres complicarte, te traemos otra receta para tacos de suadero, fácil y deliciosa.

Los tacos de suadero son un símbolo de la CDMX Canva

¿Cómo hacer tacos de suadero?

Ingredientes:

1 kilo de suadero, en trozos grandes

2 cucharadas de sal en grano

1 litro de agua

1 cucharada de manteca

½ cebolla mediana

4 dientes de ajo

Tortillas taqueras

Limón, al gusto

Cilantro picado, al gusto

Cebolla picada, al gusto

Preparación:

Con un cuchillo filoso, haz rayas diagonales en la carne de forma que logres un patrón cuadriculado. Este ayuda a que los ingredientes impregnen mejor la carne, solo ten cuidado de no hacer cortes muy profundos. Unta la sal en los trozos de suadero, tratando de que caiga dentro de los cortes cuadriculados. Coloca el suadero en la olla exprés junto con la cebolla y el ajo. Cúbrela con agua y tapa. Lleva la olla a la estufa a fuego alto y, cuando comience a liberar el vapor, reduce a fuego medio. Cocina por 20 minutos y apaga el fuego. Espera a que se libere todo el vapor de la olla y ábrela. Saca el suadero y pícalo en trozos del tamaño que desees. Para el estilo taquería, hazlo muy pequeño. Derrite la manteca en una sartén amplia y dora ligeramente la carne. Evita freír demasiado o hacerlo a fuego alto para que no se seque. Calienta las tortillas y arma los tacos de suadero. Acompáñalos con cebolla, cilantro, limón y salsa.

El suadero se obtiene de entre el pecho y la panza de la res Canva

¿Cómo pedir el suadero en la carnicería?

Para evitar que te vendan otros cortes de carne, que muchos conocen como “suadero falso”, lo mejor es ir a tu carnicería de confianza y pedir suadero de res, del que va entre la panza y la piel.

Es importante que le dejen la grasa, de lo contrario puede quedar seco y no tan sabroso.

Ya que no todas las carnicerías lo venden, pues no es un corte tan conocido, puedes encargarlo previamente o lanzarte a mercados grandes, como La Merced o la Central de Abasto.

Tenemos la solución para comer taquitos de suadero cada que se te antojen. Esta receta es fácil y queda igual de rica que en la taquería.