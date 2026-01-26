Cuánta manteca lleva 1 kilo de masa para tamales: guía práctica para la receta

Cuando se trata de preparar tamales caseros, hay un ingrediente que puede parecer secundario pero que en realidad lo transforma todo: la manteca. Pero, ¿cuánta de esta lleva 1 kilo de masa para tamales? Te contamos de esta guía práctica para la receta.

Esta grasa —tradicionalmente de cerdo, aunque también puede ser vegetal o de otros tipos— tiene un papel crítico en la textura, la esponjosidad y el sabor de la masa de tamal.

A diferencia de otras masas, en la de tamales la manteca no solo aporta humedad, sino que ayuda a que la masa se esponje y tenga ese “cuerpo” característico que resalta cuando se cuece al vapor.

De acuerdo con la UNAM, aproximadamente 27 mil personas producen un millón 950 mil tamales diarios que alcanzaban un valor de 50 millones de pesos, incluyendo la venta de elotes. Y para el Día de la Candelaria, la venta se duplica a 3.5 millones de tamalitos por día.

Por eso es que si te toca preparar los tamales para el 2 de febrero, es esencial resolver todas estas dudas sobre cuánta manteca lleva 1 kilo de masa, cómo afecta este ingrediente a la masa, por qué varía según el tipo de tamal y qué pasa si le pones más o menos.

Cuánta manteca lleva 1 kilo de masa para tamales Canva

¿Cuánta manteca lleva 1 kilo de masa para tamales?

Según expertos, la regla general es que la masa de tamales debe llevar entre el 25 % y 30 % de su peso en manteca. Esto significa que por cada kilo de masa, deberías agregar entre 250 y 300 gramos de manteca de cerdo aproximadamente.

Esta proporción logra una masa que no queda ni demasiado seca ni demasiado grasosa, consiguiendo tamales suaves y aireados, y favoreciendo la estructura correcta cuando se cuecen al vapor.

La proporción también puedes ajustarla levemente si quieres tamales más suaves o más firmes, siempre sin pasar de ese rango sugerido para evitar que queden demasiado pesados o grasosos.

Cuánta manteca lleva 1 kilo de masa para tamales Canva

¿Por qué la cantidad de manteca importa?

La manteca influye en tres aspectos clave de la masa: primero, en la textura, pues una proporción adecuada de grasa hace que la masa no se sienta seca ni quebradiza y que tenga esa suavidad característica que se siente al morder el tamal.

La grasa ayuda a que la masa incorpore aire al batirla, lo cual resulta en tamales más ligeros y tiernos después de cocidos. Y en cuanto al sabor, la manteca de cerdo aporta un perfil tradicional y profundo que complementa los rellenos salados o dulces y fortalece el carácter de la preparación.

Sin manteca o con muy poca, la masa puede quedar dura, seca o densa, lo que se traduce en tamales que no se expanden bien con el vapor y que resultan menos agradables al paladar.

Tipos de manteca para los tamales:

Manteca tradicional: la manteca de cerdo es la opción tradicional en la mayoría de las recetas mexicanas de tamales porque aporta sabor y textura clásicos que muchos esperan.

la manteca de cerdo es la opción tradicional en la mayoría de las recetas mexicanas de tamales porque aporta sabor y textura clásicos que muchos esperan. Manteca vegetal: similar en función a la manteca animal, aunque con un perfil de sabor más neutro que puede ser preferido en tamales dulces o vegetarianos.

similar en función a la manteca animal, aunque con un perfil de sabor más neutro que puede ser preferido en tamales dulces o vegetarianos. Aceites o mantequilla: estos pueden usarse en menor proporción, aunque normalmente requieren ajustes en la receta porque su contenido y punto de fusión difieren de la manteca de cerdo.

¿Cómo batir la manteca para tamales? Canva

¿Cómo batir la manteca para tamales?

No basta con simplemente añadir la manteca a la masa y mezclar; la técnica de batido influye directamente en la textura final de la masa de tamales. Antes de integrarla con la masa, es recomendable batir la manteca por separado hasta que se vea esponjosa y ligera.

¿Por qué? Porque al batir la grasa se incorpora aire a la mezcla, lo que favorece que los tamales queden más suaves y con una miga ligera después de cocidos. Este proceso es similar al “blanqueado” que se hace con mantequilla en repostería para lograr volumen, solo que aquí el objetivo es una masa más aireada y no una crema dulce.

Puedes batir la manteca:

A mano con una espátula grande o cuchara, si se trata de una pequeña cantidad.

Con un batidor manual o eléctrico, cuando haces varios kilos de masa y quieres un resultado más consistente.

Una vez que la manteca está esponjosa, se incorpora progresivamente a la masa de maíz nixtamalizado o a la masa harina combinada con caldo y sal. La regla general de oro es:

Mezcla los ingredientes secos primero (masa, sal, polvo para hornear si lo usas). Agrega la manteca en porciones mientras mezclas continuamente. Añade líquido (caldo o agua) gradualmente hasta lograr una consistencia suave y ligera. Realiza la prueba del agua: una pequeña porción de masa flotará en agua si la mezcla está bien batida y suficientemente aireada (esto indica buena textura).

Saber cuánta manteca lleva 1 kilo de masa para tamales es una mezcla de ciencia y tradición. Una vez superado este paso, podrás lograr tamales con textura esponjosa, sabor equilibrado y resultado delicioso al vapor.