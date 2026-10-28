Prepara huevos en hoja santa, un plato sencillo, pero lleno de sabor

Si el huevito forma parte de tu desayuno diario, agrégales un extra de sabor con esta receta de huevos en hoja santa. Este plato es muy popular en Oaxaca y otros estados del sureste mexicano, con la ventaja de que es muy sencillo de hacer.

La cocina de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, tiene un ingrediente que destaca por ser muy aromático, además de tener un sabor dulce y anisado, similar al eucalipto y la menta: la hoja santa.

Originaria de México y Centroamérica, esta planta crece principalmente en ambientes húmedos y cálidos. Se distingue de otras por sus hojas grandes, suaves y en forma de corazón; sin embargo, la razón de su popularidad viene de su capacidad para aromatizar los alimentos.

Cuando se calienta, la hoja santa libera compuestos volátiles que dan sabor. Aunque la forma más común de usarla es en tamales y oros platillos al vapor, pues permiten envolver los alimentos y mantener su humedad, son muy versátiles y funcionan en otras preparaciones.

Los huevos en hoja santa al comal son una opción muy fácil y deliciosa para el desayuno, pues no necesitas más ingredientes para darles sabor.

La hoja santa es un ingrediente originario de México y Centroamérica, muy popular en el sureste mexicano Chat GPT

¿Cómo hacer huevos en hoja santa al comal?

Ingredientes:

4 huevos

4 hojas grandes de hoja santa

1 cucharadita de aceite vegetal, opcional

Sal al gusto

Preparación:

Prepara la hoja santa: enjuaga las hojas bajo el chorro de agua y retira cualquier resto de tierra. Escúrrelas muy bien y sécalas con papel de cocina para evitar que estén húmedas; manipúlalas con cuidado para evitar que se rompan. Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego bajo. En caso de que la superficie no sea antiadherente, engrasa con un poco de aceite, distribuyéndolo con ayuda de una brocha de cocina. Acomoda dos hojas sobre el comal o sartén y casca dos huevos sobre cada una. Si las hojas son pequeñas, usa una por huevo. Añade una pizca de sal a cada huevo y cubre con las hojas restantes. La idea es formar una especie de paquete con la hoja santa. Cocina a fuego bajo de 8 a 12 minutos; aproximadamente a la mitad de la cocción o cuando la parte inferior de la clara esté firme, voltea los huevos para tener una cocción completa. También puedes tapar la sartén o comal y dejar que el calor cocine el huevo, sin volterarlo. Tip: revisa constantemente las hojas para evitar que se quemen. Sirve los huevos en hoja santa acompañados de frijoles, salsa picante y tortillas de maíz. La hoja santa es totalmente comestible, pero si no disfrutas tanto el sabor, puedes comer los huevos sin esta.

Al momento de preparar esta receta, existen algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta. La más importante es mantener el fuego bajo, de lo contrario, la hoja santa se quemará antes de que los huevos se cocinen, lo que amargará.

También es clave elegir hojas frescas que estén flexibles para que sea más fácil acomodarlas en la sartén y, finalmente, lo mejor es no usar demasiados condimentos. Con un poco de sal será suficiente para que la hoja santa sea protagonista.

Aunque este ingrediente es más común en el sureste, no es imposible encontrarlo en la Ciudad de México, algunos supermercados y mercados, la venden.

Si no puedes dejar de desayunar huevo, dale un giro de una forma sencilla, pero llena de sabor con estos huevos en hoja santa al comal.