Starbucks lanza café de Salem, la bruja adolescente: ¿llegará la bebida a México?

Starbucks ha dado el banderazo de salida a la temporada de Halloween con el lanzamiento de su menú de edición limitada, destacando la llegada del nuevo Black Cat Frappuccino y la Venti Black Night Cookie, los cuales se han presentado en Estados Unidos con la presencia del famoso 'Salem', personaje de la serie Sabrina, la bruja adolescente.

Salem se ha vuelto la imagen de la nueva bebida con aparición en redes sociales. La estrategia busca cautivar a los amantes de los sabores intensos y la repostería temática durante las celebraciones finales de octubre, ofreciendo presentaciones visualmente atractivas diseñadas para la época.

¿Cuál es la receta y qué contiene el nuevo Frappuccino?

El Black Cat Frappuccino combina una base cremosa de Creme Frappuccino con un concentrado sabor a cacao rico e intenso, logrando notas decadentes que recuerdan al sabor de un brownie de chocolate.

La bebida se sirve con una capa superior de crema batida y se adorna con dos orejas de gato hechas de chocolate comestible. Esta presentación se comercializa de forma exclusiva en tamaño grande.

Por su parte, la Venti Black Night Cookie es una galleta de gran tamaño elaborada con masa de chocolate obscuro, chispas de dulce de caramelo y trozos de chocolate blanco caramelizado, ofreciendo una textura suave y masticable ideada para compartir.

¿Se venderá el Black Cat Frappuccino en México?

Hasta el momento, la llegada del Black Cat Frappuccino y la Venti Black Night Cookie está confirmada como un lanzamiento exclusivo para tiendas participantes en Estados Unidos, disponible a partir del 22 de octubre y hasta agotar existencias durante el día de Halloween.

Por ahora, esta bebida no esta alistada para el mercado mexicano. Esta no es la primera vez que Starbucks tiene menús diferenciados, no solo entre México y Estados Unidos sino también con otras naciones.