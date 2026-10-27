La comida y la tecnología se unen en el vibe dining: conoce esta tendencia gastronómica

La gastronomía es una disciplina que se mantiene viva y en constante transformación. Así lo demuestran las diferentes tendencias que han marcado la forma de disfrutar los alimentos. Una de las más recientes es el vibe dining, aquí te contamos de qué va.

Las tendencias gastronómicas se definen como ideas, estilos o corrientes que atraen la atención tanto de los cocineros como de los comensales. Contrario a una moda, que puede no tener valor, son cambios profundos que influyen en cómo percibimos la comida o la consumimos.

¿Qué hay detrás de las tendencias? Desde los hábitos de consumo hasta los avances tecnológicos y el contexto social e histórico, influyen en su desarrollo. Un ejemplo es la cocina sostenible, cero residuos e incluso plant based, que nacen de la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Pero también existen otras con el objetivo de transformar el comer en una experiencia completa y no solo una respuesta a una necesidad fisiológica. Una de ellas es el vibe dining, que busca despertar emociones, estimular los sentidos y crear recuerdos.

Desde los hábitos de consumo hasta los avances tecnológicos influyen en las tendencias gastronómicas Chat GPT

¿Qué es el vibe dining?

El vibe dining es una tendencia gastronómica que combina buena comida con un ambiente donde la música, iluminación, diseño e incluso tecnología, contribuyen a crear una experiencia completa, así no solo importa lo que comes sino dónde lo haces.

Su nombre combina la palabra vibe, que puede traducirse como atmósfera, ambiente o energía, con dining, que puede referirse a la acción de comer o al comedor.

Por lo tanto, los restaurantes bajo este concepto apuestan por que el ritmo de la velada esté marcado por la música y la iluminación, aunque otros más incluyen pantallas que ayudan a crear un espacio más inmersivo y multisensorial.

De ahí que algunos lugares prefieran el nombre de restaurante inmersivo, en lugar del término vibe dining, aunque el concepto central sea el mismo.

¿Qué tipo de comida se sirve en los restaurantes vibe dining? Aquí la comida no busca abrumar con recetas muy elegantes o presentaciones rebuscadas, sino crear un equilibrio y armonía con la atmósfera.

Es decir, a diferencia de un restaurante de alta cocina donde la comida es el eje central, aquí forma parte de un concepto completo.

El vibe dining busca hacer de la comida una experiencia inmersiva Canva

¿Cuál es el papel de la tecnología en el vibe dining?

La tecnología ha alcanzado cada uno de los aspectos de nuestra vida y la comida no es una excepción. En el vibe dining, es uno de los recursos más importantes para convertir un restaurante en una experiencia inmersiva con un ambiente único.

Existen diferentes formas de incluirla. Una de las más clásicas es a través de la música e iluminación que crean desde una atmósfera íntima hasta una más festiva. Sin embargo, otros restaurantes van más allá y apuestan por las pantallas y videomapping.

De esta forma puede proyectarse tanto en las pantallas como diferentes superficies, imágenes que van desde paisajes, hasta otros que te envuelvan, como el fondo del mar, fondos de temporada y muchos más.

Finalmente, la tecnología se plasma en los menús digitales y la forma de servir la comida. Esto va desde el uso de hielo seco para presentar los alimentos, hasta impresiones 3D y robots que sirven a los comensales.

¿Dónde vivir la experiencia vibe dining en CDMX?

La Ciudad de México tiene una amplia oferta gastronómica, por lo que es fácil encontrar restaurantes de todo tipo, incluyendo la tendencia vibe dining. Uno que ha sido pionero en este concepto es Encanto Fuego & Mar.

Ubicado en Masaryk, una de las avenidas más conocidas de Polanco, combina platillos donde los ingredientes, tanto de mar (camarones, langostinos, pulpo), como de tierra (una gran variedad de cortes de carne) son protagonistas, con una atmósfera única.

Esta se caracteriza por las proyecciones inmersivas que aparecen en las pantallas que rodean todo el comedor y que cambian aproximadamente cada 15 minutos. De esta forma, te mantienes en una atmósfera alejada del bullicio de la ciudad.

En su menú, creado por el chef Edgar Trejo, puedes encontrar desde un taco de rib eye servido en tortilla con una costra de queso y ensalada de nopales, hasta una tostada que combina la textura del atún con el chicharrón de pulpo o unos tacos de escamoles… Esto solo como parte de la entrada.

En los platos fuertes aparece el lado del mar, con pasta con langosta a las brasas y queso grana padano, pulpo rojo servido con cremoso de esquites, salmón con un pico de gallo elaborado con piña asada y mango verde, y camarones leña y al mojo de ajo.

Finalmente, están los cortes de carne, que van desde un short rib cocinado en hoja de plátano hasta una picaña wagyu cross y un wagyu japonés A5. Para acompañar tus platillos, tienen coctelería de autor donde cada bebida cuenta una historia.

Para vivir de lleno el vibe dining, este lugar tiene experiencias especiales. Por ejemplo, de jueves a sábado, a partir de las 20 horas, da paso a la fiesta.

EI volumen de la música sube, las luces cambian, las proyecciones 360 envuelven a los comensales, convirtiéndose en el lugar ideal para el precopeo o para una noche con amigos después de una larga semana.

De igual modo, los eventos deportivos como el Mundial, la Fórmula Uno, y temporadas especiales como el Día de Muertos, tienen lugar aquí.

En México el concepto del vibe dining no está tan desarrollado, por lo que son pocos los restaurantes que se basan en él. Además de Encanto Fuego & Mar, están Sensoria Gastroexperiencia en la Condesa y Candelilla en el Centro Histórico.