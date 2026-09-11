¡Cruz Azul va por la gloria ante Messi! Sigue el Campeones Cup por Imagen Televisión

Este año, la Independencia de México se celebra en la cancha ¡Con el grito de gol retumbando en la garganta!

La celebración de la Independencia tendrá un ingrediente especial: futbol, goles y un título en juego.

Este 16 de septiembre, Cruz Azul se mide ante el Inter Miami de Lionel Messi por el Campeones Cup, en un partido que enfrentará a dos equipos con la mira puesta en levantar el trofeo.

La Máquina buscará hacer historia frente a uno de los conjuntos más mediáticos del futbol internacional, encabezado por el astro argentino Lionel Messi.

Una batalla entre Cruz Azul e Inter Miami

Los once celestes buscan consagrarse como héroes nacionales, buscando la victoria ante la aplanadora máquina de goles capitaneada por Messi.

Los celestes llegan con la misión de conquistar el Campeones Cup y convertir la fiesta mexicana de Independencia en una celebración todavía más grande.

Del otro lado estará Inter Miami, un equipo que tiene en Messi a su principal figura y que buscará quedarse con el trofeo en una noche que promete emociones desde el primer minuto.

Será un duelo entre Cruz Azul e Inter Miami, con la supremacía en el Campeones Cup en juego. ¿

Cuándo y dónde ver el Campeones Cup?

Prepara todo para disfrutar este partidazo durante las celebraciones patrias.

Cruz Azul vs. Inter Miami

Miércoles 16 de septiembre

5:55 PM

Campeones Cup, la batalla definitiva por la supremacía.

En Imagen Televisión, canal tres punto uno.

Así que ya lo sabes: este 16 de septiembre, la celebración de la Independencia se vive también en la cancha.

¡Que viva México y que viva el futbol!