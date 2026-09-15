¿La comida picante cura la cruda? La verdad de esta costumbre mexicana

¿Qué hay de cierto en el mito de que la comida picante cura la cruda? Aunque es una costumbre mexicana, la verdad de esta práctica gastronómica trasciende fronteras, siendo algo que también se realiza en territorios tan lejanos como Asia.

Una plato hirviendo, caldoso y ridículamente picante sigue siendo uno de los remedios caseros favoritos contra la resaca; un consomé repleto de chile de árbol, un aguachile que te haga sudar la gota gorda o unos chilaquiles bien picosos son la única medicina capaz de resucitar a un muerto.

Nos han enseñado a creer que el picante "espanta" al alcohol, que el sudor expulsa las toxinas malignas de la noche anterior y que el calor anestesia el malestar general. Sin embargo, ¿cuánto hay de ciencia real en este ritual y cuánto es pura fe ciega transmitida por generaciones?

Mitos de la cruda Canva

¿Cómo funciona el picante en la comida?

La comida picante obtiene su picor de la capsaicina (o capsicina). Este compuesto químico lipofílico, presente en los frutos de las plantas del género Capsicum (chiles, ajíes, guindillas), es el responsable de esa sensación de ardor que amamos y tememos por igual.

Cuando ingieres comida picante, la capsaicina engaña al sistema nervioso, pues se une a los receptores metabotrópicos de potencial de receptor transitorio vaniloide 1 (TRPV1), ubicados en las neuronas sensoriales del dolor y la temperatura.

Al activarse estos receptores, el cerebro interpreta que tu boca se está quemando a más de 43 °C, desencadenando una cascada de respuestas fisiológicas: dilatación de vasos sanguíneos, sudoración profusa y aceleración del ritmo cardíaco.

¿La comida picante cura la cruda? Canva

¿La comida picante realmente cura la cruda?

Cuando el cerebro percibe el "dolor" causado por la salsa picante, reacciona intentando autoprotegerse. Para bloquear la señal de ardor, la glándula pituitaria y el hipotálamo liberan endorfinas y dopamina, los neurotransmisores naturales del bienestar y el alivio del dolor.

Es aquí donde nace la ilusión de que la comida picante cura la cruda, pues la descarga de endorfinas genera un alivio temporal del dolor de cabeza y mejora el estado de ánimo, opacando momentáneamente el malestar general de la resaca.

Al mismo tiempo, el estímulo doloroso del chile en la boca compite directamente con la señal del dolor somático (el malestar general y la pesadez de la cruda). El cerebro prioriza la emergencia térmica de la boca y "olvida" por unos minutos la pesadez mental.

Además, la capsaicina estimula las secreciones mucosas. Si amaneciste con la boca seca pero la garganta irritada o congestionada, la comida picante limpiará tus vías respiratorias de golpe, dando una sensación falsa de "despertar" o resucitar.

Sin embargo, mientras crees que las endorfinas te están salvando la vida, en tu aparato digestivo se está librando una guerra. Comer picante durante la resaca puede generar un alivio momentáneo, pero también un peligro.

El alcohol inhibe la hormona antidiurética (vasopresina), lo que provoca que los riñones eliminen más agua de la cuenta. El etanol erosiona directamente la capa protectora de moco del estómago, aumentando la producción de ácido clorhídrico y favoreciendo la inflamación (gastritis alcohólica).

Y, cuando el hígado metaboliza el alcohol, lo transforma en acetaldehído, un metabolito altamente tóxico que causa las náuseas, los mareos y la hipersensibilidad al dolor. Al introducir capsaicina concentrada en un estómago cuya mucosa ya está inflamada por el etanol, la mezcla es explosiva.

La capsaicina estimula aún más la secreción de ácido gástrico y relaja el esfínter esofágico inferior. El resultado final no es la curación de la cruda, sino un riesgo de reflujo gastroesofágico, acidez extrema, espasmos intestinales y diarrea.

¿La comida picante cura la cruda? Canva

Entonces, ¿se vale comer comida picante para curar la resaca?

Si tu estómago es de acero y estás acostumbrado al consumo habitual de chile, un toque moderado de picante en un caldo caliente puede brindarte una sensación reconfortante gracias a la liberación de endorfinas y al aporte calórico del platillo.

No obstante, desde el punto de vista estrictamente médico, la comida picante no cura la cruda. No acelera la eliminación del alcohol, no metaboliza el acetaldehído y no rehidrata las células.

En la mayoría de los casos, utilizar salsas agresivas en un organismo deshidratado es una ruleta rusa digestiva que solo enmascara los síntomas por unos minutos a costa de un sufrimiento intestinal prolongado más tarde.

Si quieres sanar tu cuerpo tras una noche de exceso, la fórmula científica sigue siendo: agua, electrolitos, descanso, carbohidratos de fácil digestión y tiempo. Deja la comida picante para cuando tu mucosa gástrica haya recuperado su estado normal.