Incendio consume vivienda en la GAM; confirman la muerte de 14 perros y un sobreviviente

Un saldo de 14 perros muertos y cuantiosos daños materiales dejó como resultado un voraz incendio registrado durante las primeras horas de este miércoles en un inmueble ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al sitio para sofocar las llamas que consumieron en su totalidad el primer nivel de la vivienda, logrando rescatar únicamente a un canino ileso.

De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades y testimonios locales, la causa probable del siniestro habría sido el uso no regulado de pirotecnia durante las celebraciones patrias.

Al momento del percance el inmueble se encontraba sin habitantes humanos, por lo que las corporaciones de emergencia no registraron personas lesionadas o víctimas mortales civiles.

A través de sus redes oficiales, el Comandante General del Heroico Cuerpo de Bomberos, confirmó la conclusión de los trabajos de auxilio y control del siniestro.

En seguimiento al incendio registrado en la colonia Nueva Atzacoalco, en Alcaldía Gustavo A. Madero, informamos que una casa se quemó el primer nivel en su totalidad, rescatamos a un perrito ileso; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados"

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acordonaron la zona para realizar el levantamiento de los restos animales e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la quema de cohetes para prevenir tragedias de esta índole.