Cómo hacer papas con chorizo para antojitos mexicanos: la receta más fácil

Aprende cómo hacer papas con chorizo para antojitos mexicanos como los pambazos, sopes o tacos, ¡la receta más fácil de la cocina del mes de septiembre!

Las papas con chorizo representan uno de los pilares más emblemáticos de nuestra gastronomía del diario; sin embargo, también ocupan un lugar especial cuando hablamos de antojitos tradicionales.

El origen de esta preparación es un testimonio del mestizaje culinario que define a la cocina mexicana. Por un lado, la papa, un tubérculo de origen sudamericano; por el otro, el chorizo, una herencia española que se reinventó mediante el uso de chiles secos locales como el guajillo, el ancho y el pasilla, además de vinagres y especias autóctonas como el orégano.

Al juntarse en la sartén, la grasa sazonada del chorizo penetra la carne de la papa, creando una sinergia única.

Aprende a elaborar unas papas con chorizo con estándar profesional para los antojitos que inunden la mesa en las fiestas patrias; son el relleno perfecto si sigues correctamente el paso a paso.

Receta de papas con chorizo Canva

Receta de papas con chorizo para antojitos

Ingredientes:

1 kg de papas blancas o alfa (peladas y cortadas en cubos pequeños de aproximadamente 1 cm)

400 g de chorizo mexicano tradicional de cerdo (de preferencia estilo Toluca o artesanal con adobo de chile seco)

½ cebolla blanca grande (finamente picada en cubos)

1 diente de ajo grande (picado finamente)

1 a 2 cucharadas de aceite vegetal o manteca de cerdo (solo si el chorizo es muy magro)

1 cucharadita de sal gruesa

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto.

½ cucharadita de orégano seco (opcional)

Para servir en antojitos (opcional):

Tostadas, tortillas de maíz recién hechas o pan para pambazo

Crema fresca, queso cotija o queso fresco desmoronado

Lechuga romana finamente picada y salsa verde o roja martajada

Preparación:

Coloca las papas cortadas en una olla y cúbrelas con agua fría. Añade la cucharada de sal gruesa. Lleva a hervor a fuego medio-alto y cocina durante 8 a 10 minutos a partir de que rompa el hervor. Las papas deben quedar ligeramente firmes al centro (al dente) y no deshechas; escurre inmediatamente y reserva. Retira la tripa o envoltura del chorizo. Calienta un sartén grande o cazuela de barro a fuego medio. Si el chorizo contiene suficiente grasa, no agregues aceite; si es magro, añade una cucharada de manteca o aceite. Agrega el chorizo y ve desmenuzándolo con una cuchara; déjalo cocinar durante 7 a 9 minutos hasta que la carne esté cocida, suelte su aceite rojizo y empiece a dorarse. Añade la cebolla picada y el ajo al sartén con el chorizo frito. Cocina a fuego medio durante 3 a 5 minutos, moviendo constantemente, hasta que la cebolla absorba el adobo del chorizo y se torne translúcida y suave. Vierte las papas precocidas y escurridas al sartén con el chorizo. Ajusta la sal, agrega la pimienta y el orégano seco frotándolo entre las palmas de las manos. Mezcla con cuidado para no deshacer todos los cubos de papa. Cocina a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, permitiendo que las papas absorban el aceite perfumado con chiles. Si vas a utilizar el guiso como relleno de gorditas o pambazos, puedes aplastar el 20% de la preparación para crear una consistencia aglutinante. Retira la cazuela del fuego, tapa y deja reposar durante 5 minutos. Sirve las papas con chorizo calientes como relleno base para diferentes antojitos.

Receta de papas con chorizo Canva

¿Cuál es la mejor papa para la receta?

Papa blanca / alfa: La más recomendada; posee un contenido moderado de almidón y se suaviza lo suficiente para integrar el guisado.

La más recomendada; posee un contenido moderado de almidón y se suaviza lo suficiente para integrar el guisado. Papa cambray: Excelente para cocinar entera o en cuartos con piel si se busca una versión rústica o botanera.

Papa Amarilla / Russet: Alta en almidón, tiende a deshacerse con facilidad. Si se utiliza, se debe reducir el tiempo de precocción a 5 minutos.

Receta de papas con chorizo Canva

¿Se puede hacer versión vegetariana?

Elige un chorizo de pavo o soya para una alternativa más ligera y baja en grasas, además de ser una opción vegetariana. Pero, al carecer de grasa natural suficiente para dorar las papas, requieren la adición de 2 cucharadas de aceite de oliva o maíz en la sartén.

Desde los icónicos pambazos bañados en salsa de chile guajillo hasta las gorditas, tostadas, sopes, tlacoyos y tacos de canasta, las papas con chorizo evocan la sazón casera de México.