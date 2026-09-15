Receta de agua mineral preparada para recuperarte de las desveladas y resaca

La última recta del año trae consigo muchas reuniones con amigos y familia, que suelen implicar desvelos y resaca al otro día. Una de las formas más populares para recuperarnos es el suero con limón y sal, dale un extra de sabor con esta receta de agua mineral preparada.

¿Has notado que después de desvelarte tienes mucha hambre? Esto es porque al dormir poco aumenta la grelina, hormona relacionada con esta señal. Pero cuando a la falta de sueño le aumentamos el alcohol, aparece la famosa resaca.

La sed, la boca seca, el dolor de cabeza y los mareos, son los síntomas más comunes, principalmente causados por la deshidratación, un efecto secundario de beber alcohol, pues esta sustancia hace que orines con mayor frecuencia.

Por desgracia y pese a muchas creencias populares, no existe un remedio mágico para la cruda. Lo mejor que podemos hacer es no tomar más alcohol, descansar, comer alimentos ligeros y beber líquidos constantemente. Ahí es donde entra el agua mineral preparada.

Esta bebida es una opción perfecta para mantenerte hidratado, además de agregar sodio y otros electrolitos que pueden ayudar a la recuperación. Eso sí, se trata solo de una medida de apoyo, no una cura; te enseñamos a prepararla.

La hidratación es clave en la resaca y el agua mineral preparada ayuda Canva

¿Cómo hacer agua mineral preparada?

Ingredientes:

355 mililitros de agua mineral fría

1 limón

1 pizca de sal

1 cucharadita de salsa inglesa

1 cucharadita de jugo sazonador

Unas gotas de salsa picante

Hielo al gusto

Chamoy y chile en polvo para escarchar el vaso

Preparación:

Unta la boca del vaso con chamoy para micheladas y después pásalo por el chile en polvo para escarcharlo. Llena la mitad del vaso con hielos y exprime el jugo de limón encima de estos. Agrega las salsas y la sal; mezcla y vierte lentamente el agua mineral fría, así no se deshará tan rápido el hielo. Es importante no verter de golpe o podría derramarse; revuelve ligeramente con una cuchara para integrar los ingredientes.

Disfruta tu agua mineral preparada después de una noche de fiesta o simplemente para refrescarte. Eso sí, en caso de tener acidez o el estómago muy sensible por beber alcohol, es mejor tener precaución con las salsas, en especial la picante.

Para un sabor más intenso, agrega Clamato o jugo de tomate a tu agua mineral preparada. Reemplaza parte del agua mineral por esta bebida o aumenta la cantidad de jugo de limón y salsas para no diluir el sabor.

Aunque el agua mineral preparada no es una cura para la resaca o para recuperarte de la falta de sueño, sí ayuda a mantenerte hidratado. Esto, junto con el descanso y comida ligera, te dejará como nuevo en 24 horas.