Conoce las diferencias entre el elote blanco y amarillo, ¿o son lo mismo? ¿Se trata de un capricho de la naturaleza gastronómica o si varía tanto el color como el sabor? ¡Hoy lo resolvemos!

Entre los muchos tipos de elotes que encontramos en nuestro país, el amarillo y el blanco son los más populares. Aunque a simple vista parezcan primos hermanos que solo cambiaron de atuendo, la realidad es que esconden secretos genéticos, nutricionales y gastronómicos diversos.

Desde las tortillas recién salidas del comal hasta el elote preparado con chilito del que pica, la elección del tipo de grano y su color puede cambiar por completo la experiencia en el paladar.

Elote blanco Canva

¿Por qué los elotes tienen diferente color?

El responsable del color del elote es la pigmentación natural: el elote amarillo debe su tonalidad a la presencia de carotenoides, como el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina.

Por su parte, el elote blanco proviene de variedades donde los genes encargados de sintetizar estos pigmentos amarillos son recesivos. Al no producir concentraciones elevadas de carotenoides, los granos conservan su color claro característico.

¿Cuáles son las diferencias entre elote blanco y amarillo?

Perfil nutricional

Gracias al compuesto de carotenoide, el elote amarillo ofrece más vitamina. Sin embargo, en cuanto al aporte de fibra, carbohidratos complejos, magnesio, hierro y potasio, ambos maíces compiten hombro a hombro como excelentes fuentes de energía natural para el organismo.

Elote amarillo Canva

¿Cuál tiene mejor sabor?

El elote amarillo que se comercializa habitualmente en latas o en supermercados internacionales suele pertenecer a híbridos seleccionados genéticamente para retener un alto contenido de azúcares simples durante más tiempo.

Esto le confiere una textura crujiente y una dulzura marcada. De ahí que sea perfecto para hornear con mantequilla a la parrilla, preparar pan de elote, ensaladas frescas, sopas de crema y acompañamientos al estilo barbacoa.

Por el contrario, el elote blanco posee una concentración de almidones que le otorga un sabor más complejo, cremoso y ligeramente terroso, ideal para combinaciones saladas y picantes.

Es el rey indispensable para la elaboración de masa de nixtamal (tortillas, tamales, sopes), pozole (variedad cacahuazintle), elotes hervidos con epazote y los icónicos esquites de calle.

Diferencias entre elote blanco y amarillo Canva

Entonces, ¿cuál es el elote a elegir?

La respuesta correcta en tu elección entre elote blanco o amarillo depende exclusivamente de tus necesidades culinarias y nutricionales. Si buscas platillos con matices dulces o aporte un toque de color, el elote amarillo es tu mejor aliado.

Pero si tu objetivo es preparar unos esquites tradicionales cargados de sabor patrio, unos tamales esponjosos o disfrutar de la textura suave de la mazorca recién hervida, el elote blanco se llevará los aplausos.

La buena noticia es que en nuestro país, se producen un promedio anual de más de 27 millones de toneladas de maíz blanco y más de 15 millones de toneladas de maíz amarillo, de acuerdo con el Gobierno de México, así que hay opciones para todos.

Entonces, ¿cuál es tipo de elote favorito? ¿Amarillo o blanco? Ya sea el que elijas, sus diferencias los hacen especiales, pero igual de ricos para tus recetas.