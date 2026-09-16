Después de un episodio de hurto, drama y juicio, Kim Kardashian recibe indemnización por el robo de joyas en París; ¿cuánto dinero obtuvo la empresaria, diseñadora e influencer californiana?

Kim Kardashian ha construido un imperio millonario a base de líneas de ropa, cosméticos, acuerdos publicitarios y programas de reality. Sin embargo, su último ingreso económico proviene de resoluciones judiciales que ponen fin a años de batallas legales.

La conclusión legal del robo que sufrió en París y en el cual perdió más de 10 millones de dólares en joyería en otoño de 2016 terminó en los tribunales; el objetivo de Kardashian, más allá de lo robado, era que el sistema judicial fijara una responsabilidad penal y moral clara sobre los agresores.

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Kim Kardashian recibe indemnización por el robo de joyas en París

Una vez resuelto el itinerario penal en 2025, el tribunal de París procedió a dirimir las reclamaciones de carácter civil relativas a las indemnizaciones por daños y perjuicios hacia Kim Kardashian por el robo de joyas.

Fue precisamente en este dictamen de septiembre de 2026 donde se ratificó la entrega de la suma simbólica como indemnización: un euro, aproximadamente 20 pesos mexicanos.

La decisión de instar un pago de solo un euro responde a una figura jurídica habitual en diversos ordenamientos europeos. Mediante este recurso, la parte demandante deja claro que la acción judicial no busca el enriquecimiento ni el resarcimiento monetario, sino la constatación oficial de que se ha cometido un agravio directo.

En un comunicado conjunto emitido a través de sus representantes legales tras conocerse el fallo de la demanda civil, Kardashian expresó su gratitud hacia la justicia francesa por el trato recibido durante el proceso.

En el texto, remarcó que el valor de la resolución radicaba en el "reconocimiento y la responsabilidad" otorgados a las víctimas, permitiéndoles dar un paso definitivo hacia la recuperación emocional.

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Junto a Kim Kardashian, Simone Harouche, estilista y amiga de la también actriz, recibió una compensación simbólica de un euro. Ella se encontraba en la planta baja del hotel Pourtalès la noche en que la banda de ladrones irrumpió en la suite superior.

Abderrahmane Ouatiki, recepcionista del hotel la noche del 3 de octubre de 2016, fue una de las personas que sufrió con mayor dureza el impacto de la incursión armada. Amordazado y encañonado por la banda para obligarle a facilitar el acceso a la suite de Kardashian, Ouatiki llegó a ser objeto de sospechas iniciales por parte de los investigadores, que evaluaron si existía complicidad interna.

Tras demostrarse su absoluta inocencia, el exempleado solicitó 550.000 euros alegando que el trauma psicológico le impidió rehacer su trayectoria laboral. El tribunal fijó su indemnización final en 110.000 euros.

Mientras que el Hotel Pourtalès reclamaba una cifra cercana a los 100.000 euros debido a la repercusión mediática del asalto armada que perjudicó notablemente su reputación internacional como espacio seguro para personalidades de alto perfil. Tras examinar las alegaciones, la justicia francesa determinó fijar el pago en 50.000 euros.

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La noche del robo de joyas a Kim Kardashian

El 3 de octubre de 2016, Kim Kardashian ocupaba uno de los exclusivos apartamentos del hotel Pourtalès, un lujoso alojamiento de la capital francesa caracterizado por su máxima privacidad.

La celebridad se encontraba descansando sola en su habitación cuando, en mitad de la noche, cuatro hombres encapuchados rompieron la tranquilidad del recinto. Algunos de los asaltantes iban vestidos con prendas que simulaban insignias policiales, lo que les permitió vulnerar la seguridad del inmueble.

Los asaltantes encañonaron a Kardashian con armas de fuego, la maniataron, la amordazaron y la encerraron en el cuarto de baño de la estancia. El botín reunido por la banda en cuestión de minutos alcanzó una cifra mareante de diez millones de dólares.

Entre las piezas sustraídas figuraban el emblemático anillo de compromiso que le había regalado su entonces esposo, el rapero Kanye West, valorado por sí solo en unos cuatro millones de dólares.

Dos brazaletes de diamantes firmados por la casa Cartier, una gargantilla de oro y diamantes elaborada por la joyería Jacob & Co; pendientes con incrustaciones de diamantes de la diseñadora Lorraine Schwartz y un reloj Rolex de oro de alta gama.

A pesar de las intensas investigaciones desplegadas por la policía francesa tras la denuncia, la inmensa mayoría de estas piezas de joyería jamás volvió a ser localizada.

El único objeto recuperado por los agentes fue un collar que a los ladrones se les cayó accidentalmente a la acera mientras emprendían la huida en bicicleta por las calles parisinas.