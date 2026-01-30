¿Qué es el chilcuague? Conoce para qué sirve dentro y fuera de la cocina

El chilcuague, también llamado chilcuas, raíz de oro o raíz azteca, es una planta de México cuya raíz se usa desde hace mucho tiempo como ingrediente en algunos platos y como remedio natural en distintas regiones del país. Si todavía no conoces qué es el chilcuague, descubre más de esta planta forma parte de la cultura botánica tradicional mexicana.

¿De dónde proviene el chilcuague?

La planta conocida como chilcuague corresponde a Heliopsis longipes, que pertenece a la familia de las asteráceas. Se encuentra de forma natural en el centro de México, especialmente en zonas montañosas de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

La palabra chilcuague viene del náhuatl chilmecatl o términos parecidos, donde chil- se refiere a picante y mecatl a una cuerda o hilo, lo que describe la forma delgada de sus raíces y su sabor fuerte.

La planta suele medir entre medio metro y poco más, con flores amarillas y hojas agrupadas a lo largo del tallo, pero es la raíz la parte más usada por las comunidades donde crece.

La raíz contiene elementos como la afinina, que se ha asociado con efectos antibacteriales, antifúngicos y de alivio del dolor en algunas investigaciones.

¿Para qué sirve el chilcuague en la cocina?

En ciertas áreas de México, la raíz de chilcuague se emplea como aderezo o sabor extra en la comida local.

Salsas y guisos: se agrega para dar un sabor fuerte y diferente a los platos.

Infusiones o bebidas: puede incorporarse en bebidas para impulsar su sabor particular.

A diferencia de los chiles comunes, el chilcuague no solo aporta picante, sino también una sensación peculiar de hormigueo o leve entumecimiento en la boca. Este efecto hace que generalmente se use en pequeñas cantidades, de forma similar a otras plantas que también provocan sensaciones diferentes en la boca.

¿Qué es el chilcuague? Canva

¿Para qué sirve el chilcuague?

La raíz de chilcuague tiene una larga historia en la medicina tradicional de algunas comunidades mexicanas, donde se usa para tratar diversas molestias desde hace generaciones.

Alivio de dolor: masticar la raíz se usa para adormecer la lengua o aliviar una muela adolorida o irritación en la garganta, debido a sus acciones similares a anestésicos locales.

masticar la raíz se usa para adormecer la lengua o aliviar una muela adolorida o irritación en la garganta, debido a sus acciones similares a anestésicos locales. Acción contra microbios u hongos: varios estudios han mostrado que los compuestos naturales de esta planta pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos y bacterias, lo que coincide con su uso tradicional para tratar problemas de la piel o la boca.

varios estudios han mostrado que los compuestos naturales de esta planta pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos y bacterias, lo que coincide con su uso tradicional para tratar problemas de la piel o la boca. Como repelente: algunos trabajos científicos también reportan que extractos de esta planta pueden ahuyentar insectos, por lo que en ocasiones se usa con ese propósito en prácticas tradicionales.

algunos trabajos científicos también reportan que extractos de esta planta pueden ahuyentar insectos, por lo que en ocasiones se usa con ese propósito en prácticas tradicionales. Estimula la saliva: masticar la raíz también provoca un aumento en la producción de saliva, lo que puede ayudar a la digestión y a equilibrar el ambiente en la boca.

Aunque muchos usos populares vienen de la tradición, también existe investigación científica que ha apoyado algunas de estas propiedades: estudios han encontrado que extractos de la raíz muestran acción contra el dolor en modelos de laboratorio, en niveles comparables a ciertos medicamentos.

¿Cómo se consume el chilcuague?

Raíz fresca o seca: tradicionalmente se mastica directamente en trozos pequeños, lo que provoca la sensación característica.

Extractos o tinturas: en la actualidad se venden versiones líquidas de la raíz que se aplican directamente sobre encías o zona de dolor, o se diluyen para uso tópico.

El consumo del chilcuague tiene precauciones importantes: la aplicación puede causar hormigueo o leve entumecimiento que algunas personas encuentran fuerte. No reemplaza atención médica profesional, aunque se ha documentado que tiene efectos útiles, no debe considerarse un tratamiento único para problemas de salud graves sin supervisión médica.

Muchos productos hechos de chilcuague recomiendan no ingerir concentrados directamente. Los extractos concentrados pueden irritar si entran en contacto con áreas delicadas.

El chilcuague es una planta tradicional mexicana ampliamente usada en regiones rurales como ingrediente gastronómico y como remedio popular. Tanto la tradición como algunos estudios actuales sostienen que contiene sustancias activas con efectos notables. Sin embargo, su uso debe hacerse con conocimiento y precaución, y nunca sustituir la atención médica profesional cuando esta es necesaria.