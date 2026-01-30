¿Qué es el cocuixtle? Conoce para qué sirve

El cocuixtle es una fruta poco conocida fuera de algunas regiones de México, pero tiene una historia importante dentro de la alimentación y el conocimiento tradicional de diversas comunidades.

Aunque hoy no es un cultivo muy comercial, sigue presente en mercados locales y en recetas típicas, además que forma parte de saberes antiguos relacionados con el uso de plantas. Descubre qué es el cocuixtle, de dónde proviene, cómo se consume, qué usos tradicionales se le han dado y sus posibles propiedades.

¿Cuál es la fruta cocuixtle?

El cocuixtle es el fruto de algunas plantas del género Bromelia, que pertenecen a la familia de las bromelias. Estas plantas crecen de forma natural en zonas cálidas de América y se caracterizan por tener hojas largas con espinas en los bordes. Entre las especies que se asocian con el cocuixtle están Bromelia karatas y Bromelia plumieri, aunque puede haber otras similares según la región.

La palabra “cocuixtle” viene del náhuatl. Está formada por dos partes: xocotl, que se relaciona con frutos de sabor ácido o agridulce, e ixtle, que significa fibra. Esto describe bastante bien al fruto, ya que tiene una textura fibrosa y un sabor entre dulce y ácido.

Dependiendo del lugar, el cocuixtle también puede recibir otros nombres como jocuixtle, timbiriche, piro o piñuela, lo que muestra su presencia en distintas regiones y culturas. La planta del cocuixtle crece en forma de roseta, es decir, con hojas que salen desde el centro y se abren hacia afuera. En medio de esas hojas aparece el fruto.

Los frutos son alargados, de tamaño pequeño a mediano, y suelen medir entre unos pocos centímetros de largo. Tienen una cáscara firme y una pulpa jugosa por dentro. El color puede variar entre tonos amarillos y rojizos, y su sabor se describe como parecido al de la piña, pero con una textura más fibrosa.

Cuando crecen en grupo, los frutos pueden formar racimos llamativos que sobresalen del centro de la planta. El cocuixtle es originario de zonas tropicales de América. En México se encuentra sobre todo en regiones de clima cálido, tanto en áreas silvestres como cerca de comunidades rurales.

Se ha documentado su presencia en estados como Jalisco, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, entre otros. No es una fruta que se produzca a gran escala, pero todavía se puede encontrar en algunos mercados locales, especialmente donde se conservan alimentos tradicionales.

Usos del cocuixtle

El cocuixtle no solo es una fruta silvestre, también forma parte de las costumbres alimentarias de varias comunidades. Su consumo se ha transmitido de generación en generación, y en algunos lugares todavía se usa en preparaciones típicas.

Una de las formas más comunes de consumir cocuixtle es como fruta fresca cuando está madura. También se usa para preparar bebidas refrescantes, donde la pulpa se mezcla con agua y a veces con un poco de azúcar.

En ciertas regiones, el fruto se utiliza para hacer bebidas fermentadas tradicionales, parecidas al tepache que se elabora con piña. Estas bebidas forman parte de prácticas locales y se preparan de manera artesanal.

Además, el cocuixtle puede emplearse en la cocina para dar sabor a salsas o acompañamientos, especialmente en zonas donde la fruta ha sido parte de la dieta durante mucho tiempo.

Más allá de la comida, el cocuixtle tiene valor cultural. Forma parte del conjunto de plantas que las comunidades han aprendido a conocer, recolectar y aprovechar. Su venta en ferias y mercados regionales también ayuda a mantener vivas tradiciones locales.

Este tipo de frutas muestra cómo la biodiversidad y la cultura están conectadas, ya que no solo se trata de lo que se come, sino de la historia y el conocimiento que acompañan a esos alimentos.

Algunos estudios han revisado extractos de frutos como los del cocuixtle y han encontrado la presencia de enzimas que ayudan a descomponer proteínas. Este tipo de compuestos también se encuentra en otras plantas, como la piña.

Aunque se trata de una fruta que se ha consumido de forma tradicional, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Debido a ciertas sustancias naturales presentes en el fruto, algunas personas pueden sentir ardor o molestia en la boca si comen grandes cantidades, algo parecido a lo que ocurre con algunas piñas.

¿Qué es el cocuixtle? Cortesía Instagram @granjanebulosa

El cocuixtle es una fruta tradicional mexicana que ha sido parte de la alimentación de distintas comunidades y conserva un valor cultural importante, sobre todo en regiones donde todavía se recolecta y se vende en mercados locales.