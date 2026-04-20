Prepara un poderoso licuado de papaya, piña y mango, ¡un desayuno tropical con antioxidantes naturales! Es la receta definitiva para convertirse en una estrategia fundamental de bienestar integral.

En un mundo donde el estrés oxidativo y la inflamación sistémica son precursores de diversas afecciones crónicas, la combinación de papaya, piña y mango surge como una respuesta biológica potente.

Estas frutas no solo aportan un perfil sensorial vibrante, sino que actúan en sinergia para ofrecer una densidad nutricional difícil de igualar por otros grupos alimenticios.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el estrés oxidativo a largo plazo puede intervenir en el envejecimiento prematuro, así como inflamación crónica, cáncer y otras enfermedades.

Lo mejor es echarle una mano a nuestro cuerpo con una buena alimentación y nada como este licuado que ayuda a combatir los radicales libres.

Disfruta de este licuado de papaya, piña y mango con antioxidantes tropicales que permiten que el cuerpo absorba de manera más eficiente los fitonutrientes esenciales para la regeneración celular.

Licuado de papaya, piña y mango Canva

Receta de licuado de papaya, piña y mango

Ingredientes:

1 ½ tazas de pulpa de papaya maradol, sin semillas y cortada en cubos.

1 taza de piña fresca, preferiblemente incluyendo una pequeña parte del centro (corazón)

1 taza de pulpa de mango maduro

350 mililitros de agua de coco natural

1 cucharada de semillas de chía

½ cucharadita de cúrcuma en polvo

Hielo

Preparación:

Si tienes tiempo, hidrata la chía en los 350 ml de agua de coco durante 10 minutos antes de licuar. Coloca primero los ingredientes líquidos (agua de coco) y la cúrcuma en la base de la licuadora. Añade la papaya, la piña y el mango encima; licúa a velocidad media durante 30 segundos y luego aumenta a velocidad alta por otros 30 segundos. Sirve el licuado de papaya, mango y piña en un vaso de vidrio y consume de inmediato para aprovechar al máximo las enzimas vivas.

Licuado de papaya, piña y mango Canva

Un licuado poderoso con antioxidantes

El color vibrante de este licuado (naranja y amarillo) es un indicador directo de su contenido de carotenoides. El mango y la papaya son fuentes excepcionales de beta-criptoxantina y betacaroteno, precursores de la vitamina A.

Estos compuestos son esenciales para la salud ocular y la protección de la piel contra el daño inducido por los rayos UV.

El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo. Al consumir altas dosis de vitamina C (presente en la piña y el mango), estamos proporcionando los electrones necesarios para neutralizar estas moléculas inestables.

Esto tiene un efecto directo en el retraso del envejecimiento celular y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Licuado de papaya, piña y mango Canva

¿Por qué este licuado ayuda a la digestión?

Uno de los beneficios más significativos de este licuado es su capacidad enzimática. La piña contiene bromelina, un complejo de enzimas proteolíticas que ayudan a descomponer las proteínas en aminoácidos; también posee propiedades fibrinolíticas y antitrombóticas.

Por otro lado, la papaya aporta papaína. Esta enzima es ampliamente reconocida por su eficacia en el tratamiento de trastornos gastrointestinales.

La combinación de ambas en un solo batido crea un entorno favorable para el tracto digestivo, reduciendo la inflamación intestinal y mejorando la absorción de nutrientes de otros alimentos consumidos durante el día.

Este licuado de papaya, piña y mango no solo es un desayuno tropical con antioxidantes, ¡también es una bebida poderosa para tu pancita!